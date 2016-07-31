ایران و گرجستان قرارداد صادرات گاز امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق و نشست هفته گذشته ایران و ارمنستان به منظور انتقال و ترانزیت گاز طبیعی از مسیر این کشور، ایران با گرجستان یک قرارداد کوتاه مدت و آزمایشی صادرات گاز طبیعی امضا کرد.

بر اساس این قرارداد کوتاه مدت چهار ماهه در مجموع حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی ایران از مسیر ارمنستان به گرجستان صادر می شود.

علیرضا کاملی در تشریح جزئیات امضای این قرارداد جدید صادرات گاز طبیعی، گفت: قرارداد صادرات گاز ایران با شرکت «جی آی ای سی» گرجستان امضا شده و بر اساس این قرارداد حجم گاز ارسالی برای یک دوره چهار ماهه ٤٠ میلیون متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز با تاکید بر اینکه این قرارداد آزمایشی است، تصریح کرد: اجرایی شدن کامل و بلند مدت این قرارداد منوط به دریافت مجوزهای لازم از سوی ارمنستان است.

در همین حال وزارت نفت اعلام کرده است: شرکت جی آی تی سی در زمینه تولید، انتقال انرژی، تاسیسات برقابی و نیروگاه فعالیت می‌کند؛ همچنین واردات و توزیع گاز برای مشتریان صنعتی نیز جزو فعالیت‌های این شرکت گرجی است. این شرکت گرجی که زیرشاخه گروه صنعتی گرجستان است در سال ٢٠٠٥ میلادی تاسیس شد و مقر آن در تفلیس است.

این درحالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هفته گذشته پس از دیدار با «ئون یولیان» وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان، گفته بود: ایران یک قرارداد کوچک آزمایشی با یک خریدار گرجستانی برای خرید گاز امضا کرده است که امیدواریم این قرارداد امسال با عبور گاز ایران از خاک ارمنستان فعال شود.