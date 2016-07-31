به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح یکشنبه در نشست با فرمانداران استان بوشهر اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان یکی از اولویت‌ها و مورد تاکید استاندار بوده است و در این راستا شاهد اقدامات خوبی هستیم.

وی به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و افتتاحی در سطح استان بوشهر طی دهه فجر و هفته دولت سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: امسال اعتبارات مناسبی برای بازسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر درنظر گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از توزیع اعتبارات در استان بوشهر بر اساس جمعیت و مساحت شهرستان‌ها خبر داد و اضافه کرد: در مجموع ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان بوشهر توزیع خواهد شد.

وی افزود: سهم دشتستان ۸۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان، سهم بوشهر ۵۶ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان، دشتی ۴۱ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان، گناوه ۳۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، کنگان ۳۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

عوض‌پور بیان کرد: سهم شهرستان تنگستان ۳۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان، دیر ۲۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، جم ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، عسلویه هم ۲۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان و دیلم ۲۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی از تشکیل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان از هفته آینده خبر داد و افزود: توزیع اعتبارات و طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شهرستانی در قالب کمیته برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: در بخش آب استان بوشهر شاهد مشکلاتی هستیم که برای تامین ۸۰ هزار متر مکعب مخزن آب در حوزه شهری به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.