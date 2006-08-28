7 ماده از لايحه مجازات اسلامي به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مواد تصويب شده از لايحه قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل است:

ماده 1: هرگاه كسي مرتكب جرائم تعريزي و بازدارنده شود در امور خلافي ظرف يكسال ، در امور جناحي ظرف 3 سال و امور جناحي 10 سال تقاضاي تعقيب نشده باشد ، ديگر مجرم تعقيب نمي شود و اگر شروع به تعقيب شده و به جهتي موقوف مانده و مدت هاي فوق مقتضي شود ، ديگر اعاده تعقيب نمي شود.

مبدا مدت هاي مذكور در اين ماده در صورت اول از تاريخ ارتكاب و در صورت تاخير از تاريخ آخرين اقدام تعقيب محسوب است.

تبصره - مرور زمان تعقيب در مورد جرم مستمر از تاريخ قطع استمرار و درمورد جرم به عادت از تاريخ احتساب مي شود كه آخرين بار تحقق مي يابد.

ماده 2: در جرائم تعريزي و بازدارنده هرگاه از تاريخ قطعيت حكم درامورخلافي بعد از گذشت 2 سال در امور جنحه اي بعد از گذشت 7 سال و در امور جنايي بعد از گذشت 15 سال حكم اجرا نشده باشد ، اجراي آن موقوف مي شود. ليكن آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است.

تبصره - احكام دادگاههاي خارج ازكشور نسبت به اتباع ايراني درحدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين قانون است.

ماده3: هر گاه اجراي مازات براثر عمل محكوم عليه قطع شده باشدمدت مرور زمان از روز قطع اجراي مجازات آغاز مي شود واگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مرور زمان تا انقضاي آن مدت و رفع آن مانع معلق مي شود.

ماده 4: مروز زمان احكام كيفري در مدت تعليق جاري نمي شود و در مورد آزادي مشروط مرور زمان باقي مانده مجازات ازتاريخ صدور حكم بازگشت محكوم به حبس آغاز مي شود.

ماده 5: اگر اجراي مجازات شروع ولي به هرعلت قطع شود تاريخ شروع مرور زمان تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان ازتاريخ انقطاع است.

ماده 6: درهر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادرشود مرور زمان تعقيب ازتاريخ قطعي براي مرجعي كه رسديگي كيفري منوط به صدور آن است شروع مي شود.

ماده 7: موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم مانع استيفاي حقوق مدعي زيان ديده ها از جرم نمي شود در زمان تعليق مرور زمان مرجع طرح دعوي خصوص دادگاه حقوقي است.