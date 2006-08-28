مسابقه بزرگ قلب قرآن در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد، مسابقه بزرگ "قلب قرآن" تفسيره سوره ياسين در خانه هاي فرهنگ مشهد برگزار مي شود.

اين مسابقه كه با همكاري و مشاركت حوزه يك بسيج خواهران حضرت زهرا(س) و كانون فرهنگي هنري سلمان فارسي برگزار مي شود از 5 تا 29 شهريورماه ادامه خواهد داشت .

اين مسابقه در سال پيامبر اعظم و در ماه پيامبر براي آشنايي بيشتر با مفاهيم قرآني و با هدف شركت تمامي اعضاي خانواده ها تدارك ديده شده است. اين مسابقه در دو مرحله برگزار مي شود. مسابقه در مرحله اول به صورت كتبي و ارسال پاسخنامه و در مرحله دوم به صورت حضوري برگزار مي شود.