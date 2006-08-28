  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۵۱

مسابقه بزرگ قلب قرآن در مشهد برگزار مي شود

مسابقه بزرگ قلب قرآن (تفسير سوره ياسين) در آستانه ماه مبارك رمضان در خا نه هاي فر هنگ مشهد برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد،  مسابقه بزرگ "قلب قرآن" تفسيره سوره ياسين در خانه هاي  فرهنگ مشهد  برگزار مي شود.

اين مسابقه كه با همكاري و مشاركت حوزه يك بسيج خواهران حضرت زهرا(س) و كانون فرهنگي هنري سلمان فارسي برگزار مي شود از 5 تا 29 شهريورماه ادامه خواهد داشت .

اين مسابقه در سال پيامبر اعظم و در ماه پيامبر براي آشنايي بيشتر با مفاهيم قرآني و با هدف شركت تمامي اعضاي خانواده ها  تدارك ديده شده است. اين مسابقه  در دو مرحله برگزار مي شود. مسابقه در مرحله اول به صورت كتبي و ارسال پاسخنامه و در مرحله دوم به صورت حضوري برگزار مي شود.

کد مطلب 372777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها