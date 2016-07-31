مسابقات رزم آوران قهرمانی استان کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رزم آوران قهرمانی استان کرمانشاه که حکم انتخابی استان را نیز داشت با شرکت تیم‌هایی از سراسر استان برگزار شد و در پایان تیم رزم آوران روانسر با مربیگری مسعود محمدی و محمد کریمی به عنوان قهرمانی دست یافت.

در این دوره از مسابقات که با حضور ورزشکاران منتخب استان برگزار شد باشگاه رزم آوران روانسر در قالب ۲ تیم الف و ب توانست با کسب ۹ طلا، ۹ نقره و ۷ برنز به ترتیب مقام‌های اول و دوم تیمی استان در بخش نونهالان و اول استان در رده نوجوانان را به خود اختصاص دهد.

همچنین تیم اسلام آبادغرب مقام سوم بخش نونهالان و تیم‌های اسلام آباد و هیدورا مقام‌های دوم و سوم بخش نوجوانان را به دست آوردند.

در رده سنی بزرگسالان هم تیم های سرپل ذهاب، اسلام آباد و هیدورا به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش نونهالان از تیم روانسر آلان احمدی، محمد منصوری، آژوان مرادی، علی کریمی، آرین کرمی، رامتین میری به نشان طلا دست یافتند همچنین احسان محمدی، وحید مظفری، کیان خرمی، نوید فیضی و محمد محمودی زاده مدال نقره گرفتند.

همچنین آروین محمودی، آکو مرادی، کاوه صیدی و عرشیا کریمی نیز به نشان برنز رسیدند.

در رده سنی نوجوانان نیز از تیم روانسر معین عزتی، سوران میرزایی و محمد شادی طلایی شدند. آلان احمدی، سامان خدری، حمزه محمودیو نیما عبدالله زاده به نشان نقره دست یافتند و آریا مرادی، ماهان طلعتی و زانیار شهبازی نیز به برنز رسیدند.