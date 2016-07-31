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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

حل مشکل دماغ‌های بزرگ در عکس سلفی

حل مشکل دماغ‌های بزرگ در عکس سلفی

اگر در زمان تماشای عکس های سلفی دماغتان بزرگ به نظر می رسد چندان نگران نباشید، چون برای حل این مشکل هم نرم افزاری عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، Ohad Fried دانشجوی دکتری دانشگاه پرینستون و گروهی از دانشجویان با همکاری محققان شرکت ادوب الگوریتمی ابداع کرده اند که مشکل اعوجاج بینی در عکس های سلفی را برطرف می کند و ظاهری آراسته تر به افراد حاضر در عکس می بخشد.

مشکل اساسی در تهیه عکس های سلفی این است که افراد بیش از اندازه به دوربین نزدیک هستند و در نتیحه بینی آنها بزرگتر و صورت آنها کوچک تر از حد معمول به نظر می رسد. معمولا برای حل مشکلات این چنینی در عکاسی حرفه ای از لنزهای ۵۰ تا ۸۵ میلیمتری استفاده می شود تا بتوان تصویری واقعی تر از چهره فرد ارائه کرد.

محققان برای حل این مشکل از یک مدل سه بعدی برای کاهش اعوجاج در تصاویر دو بعدی استفاده کرده اند تا تاثیر عکاسی بر صورت در فواصل کانونی مختلف را بررسی کنند. نرم افزار ابداعی این محققان با استفاده از مدل سه بعدی فوق الذکر قادر به تنظیم دقیق اجزای صورت و حل مشکل بزرگ به نظر رسیدن بینی نیز هست.

این فناوری پیشرفته تر از استفاده از نرم افزارهای روتوش برای ارائه چهره ای متفاوت و گاه غیرواقعی از افراد است. بنابراین نباید آن را با نرم افزارهایی مانند فوتوشاپ اشتباه گرفت. البته نرم افزار یاد شده هنوز صددرصد کامل نیست و لذا هنوز زمان عرضه آن هم مشخص نشده است. این نرم افزار به آدرس http://faces.cs.princeton.edu/ قابل دسترسی است.

کد مطلب 3727802

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