استان البرز میزبان بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز در گفتگویی، درباره چگونگی روند برگزاری بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز گفت: با عنایت خداوند متعال بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز با موضوع تاثیر نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، در استان البرز برگزار خواهد شد.

وی افزود: موضوع آسیب های اجتماعی از مسائل مهمی است که می بایست مورد نظر متولیان فرهنگی کشور قرار بگیرد . ستاد اقامه نماز بر اساس رسالت و ماموریتی که در حوزه فرهنگ دینی در سطح کشور دارد تلاش می کند که بوسیله برگزاری اجلاس های سراسری نماز بتواند گامی موثر در جهت سلامت اجتماعی کشور بردارد و البته این مصادیق آسیب های اجتماعی بسیار متعدد و متنوع است.

وی در حوزه همکاری با نهادهای دیگر گفت: تلاش این است که با جلب مشارکت دستگاه های متولی در این امور بتوانیم اجلاس بیست و پنجم نماز را با اهداف در نظر گرفته شده به سرانجام مقصود برسانیم.

مظفر با اشاره به جزئیات دیگر این اجلاس ادامه داد: زمان برگزاری اجلاس پس از هماهنگی با مسئولان محترم استان البرز به زودی اعلام خواهد شد ، تلاش ما بر این است که بتوانیم نمازرابعنوان موثرترین وکم هزینه ترین ومهمترین واولین عامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی معرفی و گام هایی نو و جدیدی را جدای از مسائل تئوریک و نظری به صورت ایده های جدید، الگو ها و تجربه های موفقی که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی انجام گرفته است، بتوانیم به جامعه معرفی کنیم. از جمله مصادیق و محورهای اصلی مورد بحث در موضوع اجلاس بیست و پنجم ، پرداختن به آسیب هایی مانند اعتیاد ، طلاق ، حاشیه نشینی و آسیب های فضای مجازی و سایبری است.

وی درباره بخش علمی اجلاس عنوان کرد: درکمیته علمی تلاش براین است که الگوهاوتجارب موفق درزمینه جذب گروههای آسیب پذیربه نمازونیزمحصولات فرهنگی وهنری ازجمله کتاب وپژوهش کاربردی وفیلم کوتاه وبلندوخاطرات افرادحقیقی وحقوقی درزمینه نمازوآسیبهای اجتماعی گردآوری ودراختیارجامعه قرارداده شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز درباره دستگاه های همکار در برگزاری این اجلاس افزود: از جمله دستگاه هایی که قرار است به عنوان دستگاه های همکار با ستاد اقامه نماز همکاری داشته باشد می توان به برخی ازدستگاه ها از جمله ؛ سازمان صدا و سیما به عنوان یک دستگاه فرهنگ ساز ، معاونت پیشگیری قوه قضائیه ، معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی ، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ، معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاه ها ، سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و معاونت امور تربیتی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اشاره نمود.

وی ادامه داد: امیدواریم امسال با همکاری این دستگاه ها زمینه برگزاری هرچه شایسته تر و مناسب اجلاس را فراهم نماییم .

دبیر اجلاس در پاسخ به این پرسش که آیا افقی در راستای پیاده سازی خروجی های اجلاس با همکاری سازمان های مذکور در جهت کاربردی نمودن آن برنامه ریزی شده است؟ گفت: بطور طبیعی یکی از اهداف اجلاس سراسری نماز علاوه بر یک جریان سازی خوب فرهنگی ، تمهید لازم در دستگاه های متولی است که در حوزه اجتماعی فعال اند و فهرستی از آنان ذکر گردید.این اجلاس هدفش اینست که کلیه نهادهای متولی آسیبهای اجتماعی و خانواده ها و نسل نو، علاوه براقدامات علمی و تجربی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی، نماز را بعنوان عاملی اصلی و موثر در پیشگیری و درمان در دستور کار خود قرار بدهند و برای اقامه درست و موثر آن برنامه های آموزشی و ترویجی اتخاذ نمایند.