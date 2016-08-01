برترین دانشگاههای عضو «بریکس» را بشناسید/ رتبه ۵۰ دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این نظام رتبه بندی کشور چین دارای ۴۴ دانشگاه در بین ۱۰۰ دانشگاه و موسسه ممتاز است.

کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی، پنج کشور مشهور اقتصادهای نوظهور (بریکس) هستند.

نظام رتبه بندی بین المللی QS بر اساس معیارها و شاخص های مربوط به خود، دانشگاه های عضو بریکس را رتبه بندی می کند که نتایج ۱۰۰ دانشگاه اعلام شده است.

دانشگاه شینهوا در صدر جدول رتبه بندی قرار دارد و دانشگاه پکن رتبه دوم این رتبه بندی را به خود اختصاص داده است.

کشور روسیه با ۱۹ دانشگاه، کشور برزیل با ۱۷ دانشگاه، کشور هند با ۱۳ دانشگاه و کشور آفریقای جنوبی با ۷ دانشگاه در رده های بعدی این رتبه بندی قرار دارند.

جدول ۲۵ دانشگاه اول در رتبه بندی کیواس کشورهای بریکس

رتبه امتیاز در کیواس نام دانشگاه/ کشور ۱ ۱۰۰ شینهوا/ چین ۲ ۹۷.۲ دانشگاه پکن/ چین ۳ ۹۵.۱ دانشگاه فودان/ چین ۴ ۹۲.۱ دانشگاه علم و فناوری چین/ چین ۵ ۹۱.۲ دانشگاه شانگهای جیاتونگ/چین ۶ ۹۰.۹ انستیتو علوم بنگلور/ هند ۷ ۹۰.۷ دانشگاه ایالتی لومونوسف مسکو/ روسیه ۸ ۸۹.۴ دانشگاه نانجینگ/ چین ۹ ۸۷.۶ دانشگاه ژیاجینگ/ چین ۱۰ ۸۷.۰ دانشگاه سائوپولو/ برزیل ۱۱ ۸۵.۷ دانشگاه نرمال پکن/ چین ۱۲ ۸۵.۲ دانشگاه یونیکمپ/ برزیل ۱۳ ۸۴.۴ انستیتو فناوری بمبئی/ هند ۱۴ ۸۳.۷ دانشگاه کیپ تاون/ آفریقای جنوبی ۱۵ ۸۳.۴ انستیتو فناوری دهلی/ هند ۱۶ ۸۲.۹ دانشگاه ووهان/ چین ۱۷ ۸۲.۷ دانشگاه تونگجی/ چین ۱۸ ۸۲.۵ انستیتو فناوری هاربین/ چین ۱۹ ۸۲.۳ انستیتو فناوری مدرس / هند ۲۰ ۸۲.۲ دانشگاه سن پترزبورگ / روسیه ۲۰ ۸۲.۲ دانشگاه ایالتی نوواسیبریسک/ روسیه ۲۲ ۸۲.۰ انستیتو فناوری کانپور/ هند ۲۳ ۸۱.۴ دانشگاه سان یت سن/ چین ۲۴ ۷۹.۹ دانشگاه ژیان ژیاتونگ/ چین ۲۵ ۷۸.۵ انستیتو فناوری کاراگپور/ هند

جدول ۲۵ دانشگاه دوم در رتبه بندی کیواس کشورهای بریکس

رتبه امتیاز در کیواس دانشگاه/ کشور ۲۶ ۷۶.۲ دانشگاه ویتواترسرند/ آفریقای جنوبی ۲۶ ۷۶.۲ دانشگاه پکن (BUAA)/ چین ۲۸ ۷۶.۰ انستیتو فناوری پکن/ چین ۲۹ ۷۵.۲ دانشگاه فدرال ریودوژانیرو/ برزیل ۳۰ ۷۵.۰ دانشگه نانکایی/ چین ۳۰ ۷۵.۰ دانشگاه تیانجین/ چین ۳۲ ۷۴.۳ دانشگاه شانگهای/ چین ۳۳ ۷۳.۹ دانشگاه مردمی چین/ چین ۳۴ ۷۳.۱ دانشگاه علوم و فناوری هوژونگ/ چین ۳۵ ۷۲.۱ دانشگاه Stellenbosch / آفریقای جنوبی ۳۶ ۷۲.۰ دانشگاه یونسپ/ برزیل ۳۷ ۷۱.۷ دانشگاه ژیامن/ چین ۳۸ ۷۱.۴ دانشگاه ایالتی فناوری باومن/ روسیه ۳۹ ۷۰.۹ انستیتو فناوری روورکی/ هند ۴۰ ۷۰.۵ دانشگاه جیلین/ چین ۴۱ ۶۹.۵ دانشگاه دهلی/ هند ۴۲ ۶۹.۲ دانشگاه جنوب شرقی/ چین ۴۳ ۶۹.۱ دانشگاه ایالتی تومسک/ روسیه ۴۴ ۶۸.۷ انستیتو ایالتی روابط بین الملل مسکو / روسیه ۴۵ ۶۸.۵ دانشگاه فدرال سائوپولو/ برزیل ۴۶ ۶۸.۲ دانشگاه کاتولیک ریودوژانیرو/ برزیل ۴۶ ۶۸.۲ دانشگاه فدرال ریو/ برزیل ۴۸ ۶۸.۱ انستیتو فناوری و فیزیک مسکو/ روسیه ۴۹ ۶۷.۱ دانشگاه پروتوریا/ آفریقای جنوبی ۵۰ ۶۶.۸ دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای / روسیه

۸ شاخص در این رتبه بندی ملاک رتبه بندی قرار گرفته که سهم هر کدام در امتیاز نهایی محاسبه شده است.

شهرت علمی (۳۰ درصد)

این شاخص از نظر دانشگاهیان برجسته دنیا برای تجزیه و تحلیل استفاده می کند.

شهرت کارفرما (۲۰ درصد)

این شاخص به این معنی میزان شهرت دانشگاه و میزان شهرت فارغ التحصیلان آن دانشگاه است.

نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان (۲۰ درصد)

این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد دانشجویان به تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه هااست.

اعضای هیات علمی با مدرک دکتری (۱۰ درصد)

این شاخص نسبت اعضای هیات علمی با مدرک دکتری را بررسی می کند. هدف این شاخص ارزیابی دانشگاه موفق در جذب اعضای هیات علمی مجرب است چرا که این امر یک اولویت عمده برای بسیاری از موسسات در کشورهای BRICS محسوب می شود.

مقاله در دانشکده (۱۰ درصد)

این شاخص با استفاده از داده های مشتق از اسکوپوس، ارزیابی بهره وری پژوهش و بر اساس تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده به ازای هر عضو هیات علمی محاسبه شده است.

استنادات به ازای هر مقاله (۵ درصد)

این شاخص نیز با استفاده از پایگاه اسکوپوس محاسبه شده است و هدف از این شاخص ارزیابی تاثیر پژوهش یک موسسه توسط محققان دیگر است.

هیات علمی بین المللی (۲.۵ درصد)

این شاخص نشان دهنده درصد عضو هیات علمی بین المللی در دانشگاه است که نشان می دهد هر موسسه در جذب دانشگاهیان بین المللی چقدر موفق بوده است.

دانشجویان بین المللی (۲.۵ درصد)

این شاخص نشان دهنده درصد دانشجویان بین المللی در هر دانشگاه است.