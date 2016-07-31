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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

مدیرعامل صندوق اعتباری «هنر» مطرح کرد؛

خُلف وعده ۳میلیارد تومانی وزرای بهداشت و کار درقبال صندوق «هنر»

خُلف وعده ۳میلیارد تومانی وزرای بهداشت و کار درقبال صندوق «هنر»

مدیرعامل صندوق اعتباری «هنر»با انتقادازآنچه خُلف وعده ۳میلیارد تومانی وزرای بهداشت ورفاه درزمینه حمایت ازهنرمندان خواندگفت وعده های این دو وزیر درباره صندوق اعتباری هنرتا کنون محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ارجمندی مدیرعامل صندق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر) پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ مرداد در حاشیه امضای تفاهم نامه این صندوق با بیمه ایران، در جمع خبرنگاران گفت: چند ماه قبل، وزرای محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی قول دادند هر کدام ۱.۵ میلیارد تومان به صندوق اعتباری هنر کمک کنند تا به وضعیت درمانی و همچنین رفاهی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانِ عضو صندوق، رسیدگی شود که متاسفانه این وعده تا امروز عملی نشده است.

وی با بیان اینکه «متاسفانه این دو عزیز برای کارهای سیاسی خودشان فقط آمدند و با هنرمندان عکس یادگاری گرفتند» به این نکته اشاره کرد که قرار بود پارسال این ۳ میلیارد تومان (هر کدام ۱.۵ میلیارد تومان) بدهند و همه جا هم گفته‌اند که این پول را می‌دهیم و حتی از ما شماره حساب هم گرفته‌اند ولی تا الان نه وزیر بهداشت و نه وزیر رفاه یک قران به صندوق نداده‌اند.

مدیرعامل صندق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر) افزود: آنها در جشن خانه سینما و در حضور آقای جنتی این قول را دادند که این کمک را به هنرمندان و اعضای صندوق هنر بکنند ولی تا این لحظه پولی پرداخت نکرده‌اند.

کد مطلب 3727827

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