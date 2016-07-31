خُلف وعده ۳میلیارد تومانی وزرای بهداشت و کار درقبال صندوق «هنر»

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ارجمندی مدیرعامل صندق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر) پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ مرداد در حاشیه امضای تفاهم نامه این صندوق با بیمه ایران، در جمع خبرنگاران گفت: چند ماه قبل، وزرای محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی قول دادند هر کدام ۱.۵ میلیارد تومان به صندوق اعتباری هنر کمک کنند تا به وضعیت درمانی و همچنین رفاهی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانِ عضو صندوق، رسیدگی شود که متاسفانه این وعده تا امروز عملی نشده است.

وی با بیان اینکه «متاسفانه این دو عزیز برای کارهای سیاسی خودشان فقط آمدند و با هنرمندان عکس یادگاری گرفتند» به این نکته اشاره کرد که قرار بود پارسال این ۳ میلیارد تومان (هر کدام ۱.۵ میلیارد تومان) بدهند و همه جا هم گفته‌اند که این پول را می‌دهیم و حتی از ما شماره حساب هم گرفته‌اند ولی تا الان نه وزیر بهداشت و نه وزیر رفاه یک قران به صندوق نداده‌اند.

مدیرعامل صندق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر) افزود: آنها در جشن خانه سینما و در حضور آقای جنتی این قول را دادند که این کمک را به هنرمندان و اعضای صندوق هنر بکنند ولی تا این لحظه پولی پرداخت نکرده‌اند.