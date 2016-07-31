به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خروس می‌خواند» به کارگردانی شهرام کرمی با بازی رویا افشار، یعقوب صباحی، سیروس همتی، مه‌لقا باقری، سروش طاهری، بهنام شرفی و فرامرز قلیچ خانی در ساعت ۱۹ و نمایش «مثل آب برای شکلات» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی رویا نونهالی، محمد سایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، فاطمه جعفری، بهنام پانیزه، معصومه آقا بیگی، سارا شاهی، افسانه پرمر، وحید فراهانی، مهسا شکوهی، ساعت ۲۱:۳۰ در سالن استاد سمندریان به صحنه می روند.

همچنین نمایش «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز با بازی کاوه توکلی، مهران گلمحمدی، مهدی سفاری، مریم مالمیر، آیدا صادقی، مژگان حامدی و رضا کشاورز در ساعت ۱۸ و نمایش «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی با بازی محمدحسن معجونی، سعید چنگیزیان، مهین صدری، وحید آقاپور، محمدرضا نجفی، فریبا کامران، علی باقری، فاطمه فخرایی، رضا بهبودی و نگار جواهریان ساعت ۲۰:۳۰ در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌روند.

بر اساس جدول زمان‌بندی اجراهای سال ۹۵ تماشاخانه ایرانشهر دو نمایش «خروس می‌خواند» و «مثل آب برای شکلات» تا جمعه ۵ شهریورماه و نمایش «کچلو» تا پنجشنبه ۱۱ شهریورماه و «ایوانف» نیز تا روز جمعه ۱۲ شهریورماه اجرا خواهند داشت.