کیاداوود اسفندیاری مجری تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه «حرف حساب» که دوباره به آنتن شبکه یک بازگشته است، گفت: تصمیم گرفته شد که برنامه های پربیننده قبلی و برنامه هایی که نسبتا موفق بود دوباره راه بیفتد که «حرف حساب» هم از همان برنامه ها بود و هر روز از ساعت ۹:۳۰ صبح پخش می شود.

وی با اشاره به دلایل توقف برنامه ادامه داد: این برنامه زمانی که متوقف شد حدود ۱۰ ماه روی آنتن نرفت وحالا با پخش مجدد امسال پنجمین سالی است که این برنامه به تولید می رسد. آن زمان ابتدا قرار بود به دلیل اصلاح ساختار برنامه متوقف شود و بعد از آن هم به دلیل کمبود بودجه به تولید نرسید.

مجری برنامه «پایش» با اشاره به ویژگی این برنامه اظهار کرد: پیگیری موضوعات روزمره مردم با رویکرد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ویژگی برنامه است و از آنجایی که شیوه کار ما تعاملی است یعنی مردم سوال می پرسند و مشکلات خود را مطرح می کنند مشارکت زیادی از سمت مردم را شاهد بودیم. ما در دوره هایی رکورد پیامک به برنامه را رد کردیم. ۵۰۰ هزار پیامک در بعضی روزها به برنامه ارسال می شد که این تعداد برای یک برنامه حدودا ۴۰ دقیقه در صبح زیاد است.

مردم حق دارند که نتیجه پیگیری ها و پاسخ مسئولان را بشنوند

وی درباره موضوعاتی که گاهی به شکل موازی در برنامه های دیگر هم به آنها پرداخته می شود، توضیح داد: ما سعی کردیم در برنامه تکرار نداشته باشیم، با این حال ممکن است گاهی این اتفاق هم رخ دهد. مهمترین عامل قوت و قدرت برنامه ها تیم های تحقیق و متن نویسی هستند که ما به دلیل کمبود بودجه در زمینه تحقیق و تحلیل و نگارش کمبود نیرو داریم. از طرف دیگر تیم برنامه که تغییر می کند تیم جدید نمی داند که به چه موضوعاتی پرداخته شده است ولی ما در حال حاضر تیم بسیار خوبی داریم و تجربه سال ها کار در حوزه روزنامه نگاری نیز به خود من کمک کرده است که به موضوعات تکراری نپردازم.

مجری برنامه «حرف حساب» با اشاره به مخاطبان این برنامه تصریح کرد: ما از سراسر کشور و حتی روستاها مخاطب داریم و این باعث شده است که وقتی می خواهیم سوالات مردم را از مسئولان بپرسیم از لحن و ادبیات آنها فاصله چندانی نگیریم تا همه متوجه شوند.

وی ادامه داد: ما در «حرف حساب» مشکلات مردم را پیگیری می کنیم و مردم حق دارند که نتیجه پیگیری ها و پاسخ مسئولان را بشنوند. من دیده ام که حتی اگر مسئول مربوطه پاسخ ندهد بعدا موضوع را پیگیری و آن را حل کرده اند. خوشبختانه ارتباط ما هم با مردم خوب است و به ما اعتماد دارند.

شباهت برنامه با دوربین راهنمایی و رانندگی

این مجری برنامه های اقتصادی و اجتماعی درباره ضرورت ساخت و تولید «حرف حساب» و برنامه های مشابه آن یادآور شد: عملکرد این برنامه شبیه دوربین های راهنمایی و رانندگی است که وقتی راننده می داند این دوربین ها او را کنترل می کنند با سرعت مجاز می رود. این برنامه ها هم می توانند کمک کنند که عده ای بدانند نوعی نظارت روی آنها وجود دارد و نمی توانند هر مسیری را به دلخواه بروند.

وی ادامه داد: ما از مردم و ژورنالیست ها می خواهیم که کمک کنند تا بتوانیم این برنامه را با محتوای لازم پیش ببریم.

مجری برنامه «سرزمین ما» در پایان درباره اینکه چقدر در خوانش پیامک های برنامه محدودیت دارد، گفت: ما محدودیتی نداریم اما گاهی بعضی از پیامک ها می تواند بار حقوقی داشته باشد یا الفاظی در آنها به کار رفته باشد که نمی توانیم آنها را بخوانیم در غیر اینصورت گاهی پیامک هایی را خوانده ایم که حتی شخص گفته است «عمرا اگر این پیامک را بخوانید» و بعد مساله خود را مطرح کرده است و من اتفاقا آن پیامک را با همان ادبیات خوانده ام.