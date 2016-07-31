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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

رییس جمهور ایتالیا به پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» مدال داد

رییس جمهور ایتالیا به پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» مدال داد

رییس جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان از پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست‌ جمهوری این کشور (Presidential Medal) به دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان از پروژه مشترک ایران و ایتالیا با عنوان «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد.

«صدای ایتالیا برای ایران» عنوان پروژه مشترک بین‌المللی ارکستر جوانان جهان با سرپرستی دامیانو جورانا و ارکستر سمفونیک تهران با سرپرستی نصیر حیدریان شامل برگزاری چند مسترکلاس و کنسرت مشترک با رهبری لوریس چکناوریان به عنوان رهبر مهمان است که به مدت سه روز در تهران برگزار می‌شود.

کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران با رهبری لوریس چکناوریان روزهای ۲۰ تا ۲۲ مردادماه جاری ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 3727876

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