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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

فرماندار قرچک:

شهرک صنعتی قرچک باعث توسعه اقتصادی شهرستان می شود

شهرک صنعتی قرچک باعث توسعه اقتصادی شهرستان می شود

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک گفت: فعالیت شهرک صنعتی قرچک و حضور سرمایه گذاران وفعالان تولیدی و اقتصادی، زمینه ساز اشتغال برای جوانان شده و توسعه قرچک را شتاب می بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح یکشنبه در حاشیه حضور در شهرک صنعتی قرچک و بازدید از یک واحد تولیدی اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در حوزه اقتصادی و تولیدی در شهرستان قرچک وجود دارد.

فرماندار قرچک، شهرک صنعتی این شهرستان را به عنوان قلب تپنده منطقه عنوان کرد و افزود: تلاش داریم تا ظرفیت های بیشتری در قلب اقتصادی شهرستان قرچک شکوفا شود.

وی ادامه داد: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی و پیگیری مشکلات فعالان تولیدی و اقتصادی از جمله اولویت هایی است که از سوی مسئولان شهرستان قرچک دنبال می شود.

فرماندار قرچک یادآور شد:  فعالیت شهرک صنعتی قرچک و حضور سرمایه گذاران وفعالان تولیدی و اقتصادی زمینه ساز اشتغال برای جوانان شده و توسعه قرچک را شتاب می بخشد.

وی متذکر شد: با تلاش های صورت گرفته و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، شاهد شکوفایی استعدادها وظرفیت های شهرک صنعتی قرچک هستیم.

فرماندار قرچک گفت: چندین پروژه در شهرک صنعتی قرچک همزمان با هفته دولت افتتاح می شود که به رشد و توسعه اقتصادی شهرستان کمک خواهد کرد.

کد مطلب 3727877

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