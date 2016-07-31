به گزارش خبرنگار مهر، مجله «پنجره» در پرونده ویژه شماره تازه خود نقش سیاست زدگی را در رفتارهای جامعه بررسی کرده است. در گفتارها و نوشتارهای این بخش سعی شده «پیوستگی دو مقوله خطرناک سیاست‌زدگی و بدپوششی» نشان داده شود.

در یکی از گفتگوها که هدفش بررسی سیاست‌های تبلیغی در زمینه ترویج عفاف و حجاب است، «پنجره» از قول جمال شورجه، کارگردان تیتر زده است: «اصولگرایان هم برای رای آوردن ژست روشنفکری می‌گیرند».

این نشریه در بخش «الگوی پیشرفت» خود، تفاوت‌های توسعه و پیشرفت، تقدم و تاخر آنها را بر یکدیگر و ضرورت وجودی هر دو را بررسی کرده و تغییرات ساختاری در نظام آموزشی کشور را نیز به تحلیل نشسته است.

همچنین در بخش بین‌الملل، این نشریه در تحلیلی از نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، آن را یک دموکراسی فیلترشده لقب داده و در ادامه نیز، روند تحول مفهوم دموکراسی را در این کشور بررسی کرده است.

«شیخ در طلوع مشروطیت» عنوان پرونده‌ای است درباره مبارزات شیخ فضل‌الله نوری در مراحل مختلف نهضت مشروطه، اندیشه سیاسی او، دروغ‌پردازی‌های روشنفکری درباره شیخ فضل‌الله و دست آخر، تاریخ مشروطه که «پنجره» معتقد است آن را فاتحان مشروطه نوشته‌اند.

این نشریه همچنین در مطلبی دیگر ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس را مهم دیده و در همین رابطه در گزارشی از «امیرنشینان و رویای دلاور» گفته و صدمات زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات متحده عربی را مرور کرده است.

شماره ۲۷۳ هفته نامه «پنجره» در ۸۴ صفحه و با بهای ۶۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.