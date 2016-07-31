بجنورد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بهکده رضوی در شهرستان مانه و سملقان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب‌شده است.