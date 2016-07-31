عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار داریم که اعتبار موردنیاز برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بهکده رضوی بهزودی تأمین شود.
وی افزود: با اقدامات انجامشده بخش زیادی از مشکلات بهکده رضوی مرتفع شده که با انتخاب شدن این منطقه بهعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی، امیدواریم شاهد رونق کشاورزی در این منطقه باشیم.
یوسفی تصریح کرد: اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحتفشار، تأمین ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای این تولیدکنندگان ازجمله اقدامات حمایتی در بهکده رضوی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: همچنین ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای استخر ذخیره آب کمک شده است و ۵۰ میلیون تومان نیز برای خرید قوچهای نژاد مغان، توسط دولت تعهد شده است.
وی تأمین و توزیع پنج هزار تن نهاده دامی موردنیاز دامداران را از دیگر اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان در بهکده رضوی عنوان کرد.
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