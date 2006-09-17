دانشگاه علمي كاربردي بحث نظارت را عملياتي مي كند / تمديد دوره هاي علمي كاربردي به معاونت نظارت اين دانشگاه واگذار شد

دكتر " حسين بلندي " -رئيس دانشگاه علمي كابردي با اشاره به بحث نظارت بر اين دانشگاه اظهار داشت: در دانشگاه علمي كاربردي معاونت نظارت بر سنجش و شوراي نظارت وجود دارد كه چكيده اي است از دانشگاه، مسئولين نظام علمي و كاربردي و خبرگان كه در زمينه مسائل نظارتي تصميم گيري مي كند.

وزارت علوم مي تواند به عنوان اقدامات تكميلي نظارت خود را بر اين دانشگاه اعمال كند

وي ادامه داد: وزارت علوم مي تواند به عنوان اقدامات تكميلي نظارت خود را بر اين دانشگاه اعمال كند. دانشگاه نيز با توجه به تعدد مراكزي كه دارد اين واقعيت را مورد توجه قرار داده است. به طوريكه تا پايان سال گذشته يك معاونت نظارت و سنجش داشت كه مسائل دانشجويي و فرهنگي را هم عهده دار بود. از انتهاي سال اين دو معاونت تفكيك شد.

دانشگاه علمي كاربردي بحث نظارت را عملياتي مي كند

بلندي اضافه كرد: دانشگاه برنامه هاي خوبي براي اين دو معاونت داشته است. از اين رو تمديد دوره هاي علمي كاربردي را به معاونت نظارت و ارزشيابي واگذار كرديم. اين موضوع نشان مي دهد كه مديريت دانشگاه در تلاش است به درستي بحث نظارت را دنبال و عملياتي كند.

وام شهريه براي اولين بار به دانشجويان دوره هاي پودماني اعطا شد

وي در خصوص برنامه هاي دانشگاه در زمينه معاونت دانشجويي افزود: دانشگاه در يك سال گذشته بيش از 890 زوج دانشجو را تشويق كرده و 250 دانشجو را به عمره اعزام كرده است. وام شهريه را نيز براي اولين بار به دانشجويان دوره هاي پودماني اعطا كرد.