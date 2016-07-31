حال عمومی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی ماهشهر رضایتخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دشتی در تشریح حادثه امروز (یکشنبه، ١٠ مردادماه) در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر گفت: چند تن از کارکنان این مجتمع که در حال عملیات تمیزکاری یکی از واحدهای پتروشیمی بودند، دچار مصدومیت حاصل از تماس با اسید شدند.

وی افزود: این افراد پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی مداوا شدند و مصدومیت جدی وجود نداشته است.

رئیس روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا درباره شرایط جسمانی محمدرضا صاحب نسق گفت: مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که از ابتدای وقوع حادثه در این مجتمع برای مهار حریق، کنترل و راه اندازی و بازسازی ساعت های طولانی مشغول به کار بوده است، به دلیل ضعف جسمانی به درمانگاه منتقل شده و تحت مداواست و حال عمومی وی رضایتبخش است.