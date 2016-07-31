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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

رئیس روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس:

حال عمومی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی ماهشهر رضایتخش است

حال عمومی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی ماهشهر رضایتخش است

اهواز - رئیس روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس گفت: حال عمومی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی ماهشهر رضایتخش است و ضعف جسمانی وی ناشی از فعالیت شبانه روزی برای بازسازی این مجتمع بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دشتی در تشریح حادثه امروز (یکشنبه، ١٠ مردادماه) در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر گفت: چند تن از کارکنان این مجتمع که در حال عملیات تمیزکاری یکی از واحدهای پتروشیمی بودند، دچار مصدومیت حاصل از تماس با اسید شدند.

وی افزود: این افراد پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی مداوا شدند و مصدومیت جدی وجود نداشته است.

رئیس روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا درباره شرایط جسمانی محمدرضا صاحب نسق گفت: مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که از ابتدای وقوع حادثه در این مجتمع برای مهار حریق، کنترل و راه اندازی و بازسازی ساعت های طولانی مشغول به کار بوده است، به دلیل ضعف جسمانی به درمانگاه  منتقل شده و تحت مداواست و حال عمومی وی رضایتبخش است.

کد مطلب 3727991

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