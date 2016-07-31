فیلیپین در رده هفتم مسابقات ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان با دیدار دو تیم فلیپین و هند در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد. در این دیدار که برای تعیین جایگاه هفتم وهشتم مسابقات انجام شد، فیلیپین موفق شد حریف خود را با نتیجه ۶۷ بر ۶۴ شکست دهد.

در جریان دیدار تیم های فیلیپین و هند و در کوارتر نخست این دیدار، فیلیپین کوارتر نخست را با برتری ۲۶ بر ۱۴ خود تمام کردند اما در دو کوارتر بعدی با نتایج ۱۲ بر ۱۴ و ۱۶ بر ۲۳ مغلوب حریف شدند ودر کوارتر پایانی هم به تساوی ۱۳ بر ۱۳ دست یافتند.

با رقم خورد این نتایج و برتری فیلیپین در مجموع چهار کوارتر رقابت با هند، این تیم عنوان هفتم مسابقات بسکتبال جوانان آسیا و انتخابی جهان را به خود اختصاص داد و هندی ها نیز در رده هشتم ایستادند.

در چارچوب رقابت های بسکتبال جوانان آسیا و انتخابی جهان از ساعتی پیش رقابت دو تیم چین و چین تایپه برای کسب جایگاه پنجم مسابقات آغاز شده است. پس از اتمام این دیدار و در مرحله رده بندی تیم های لبنان و کره جنوبی به مصاف هم می روند و در نهایت این دوره از مسابقات با رقابت دو تیم ایران و ژاپن در فینال به پایان می رسد.