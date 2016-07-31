وضعیت بارش مناطق در نیمه تابستان/ اختلاف بارش ۹۴.۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات ایستگاههای بارانسنجی وزارت نیرو در مناطق مختلف کشور نشان از بارش ۲ میلیمتری در ده روز اول مردادماه دارد. حجم بارشهای کشور در پایان تیرماه سال جاری ۲۳۳ میلیمتر بوده که در اثر بارشهای نیمه تابستان تا امروز (یکشنبه) به ویژه در سه روز گذشته و در استانهای کرمان، گیلان، سیستان و بلوچستان که به جاری شدن سیل انجامید، این میزان به ۲۳۵ میلیمتر رسیده است.
بر پایه آخرین آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه سال گذشته) تا ۱۰ مرداد سال جاری، ارتفاع کل ریزشهای جوی بالغ بر ۲۳۵ میلیمتر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (۲۳۹ میلیمتر) دو درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۸۹ میلیمتر) ۲۴ درصد افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش، حجم بارشهای کشور از اول مهرماه تا پایان ۱۰ مرداد معادل ۳۸۷ میلیارد مترمکعب است. از مجموع ۲۳۵ میلیمتر بارش در حوضههای آبریز اصلی کشور، بیشترین میزان بارش مربوط به حوضه دریای خزر با ۴۶۸ میلیمتر و کمترین میزان بارش مربوط به حوضه مرزی شرق با ۹۳ میلیمتر بوده است.
بر همین اساس، حوضههای آبریز خزر ۱۳ درصد و مرزی شرق ۹ درصد نسبت به سال آبی گذشته افزایش بارش داشتهاند. پس از حوضه آبریز دریای خزر، حوضههای آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۳۶۲ میلیمتر، دریاچه ارومیه با ۳۲۳ میلیمتر، قرهقوم با ۲۵۲ میلیمتر، فلات مرکزی با ۱۳۲ میلیمتر و مرزی شرق با ۹۳ میلیمتر بارش، به ترتیب حائز رتبههای دوم تا ششم شدهاند.
بیشترین بارندگی ثبت شده در سال آبی جاری از اول مهرماه تا ۱۰ مرداد مربوط به ایستگاه دینارسرا در استان مازندران با ۱۶۳۹.۵ و کمترین بارش مربوط به ایستگاه بشرویه در استان خراسان جنوبی با ۱۷.۴ میلیمتر بارش بوده است.
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