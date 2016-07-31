به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فرمان عفو عمومی بشار اسد در سوریه، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، این اقدام را نشانه اقتدار دولت سوریه دانست و اظهار داشت: فرمان عفو عمومی بشار اسد میتواند به ایجاد فضای آرامش و بازگشت آوارگان به خانههای خود کمک کند.
وی افزود: هرچند تروریستها و حامیان آنها بیشتر بر طبل جنگ میکوبند و نقض عهد میکنند، اما بشار اسد با مسلمین از سر بازگشت به مصالح سوریه عمل میکند.
رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز مسالمت در سوریه دست بالا را دارد و مواضع بشار اسد نشانه واقعبینی است، تصریح کرد: عفو عمومی بشار اسد درباره مسلحین و گروگانگیران نشانه خیرخواهی، مردم دوستی و اقتدار دولت سوریه است.
فیروزآبادی با اشاره به سیاستها و اقدامات حمایتی و جانبدارانه نظام سلطه و استکبار و آلسعود از تروریستهای تکفیری تصریح کرد: عربستان و حامیان آمریکایی آن در قبال جنگ تروریستی در سوریه و عراق به قصد شرارت اقدام میکنند؛ هرچند این تلاش دیگر برای آنها سودی نخواهد داشت.
مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر اینکه ملتهای منطقه به سمت بیداری حرکت میکنند، خاطرنشان کرد: روحیه دادن به داعش و سایر گروهکهای تروریستی، دیگر پرهزینه و کم فایده شده است و خداوند با مسلمانان مؤمن و نیروهای مقاومت است.
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