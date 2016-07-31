مسابقات انتخابی تیم جودوی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسابقات جودو انتخابی جوانان استان چهارمحال و بختیاری با حضور تیم های شهرکرد، سامان، بسیج چالش تر، بن، نصر چالش تر، فارسان، اشکفتک و هفشجان برگزار شد.

در این رقابت ها که در خانه جودو شهرکرد برگزار شد، تیم سامان باکسب سه طلا مقام اول، بسیج چالش تر با کسب دو طلا و یک نقره مقام دوم و تیم شهرکرد با کسب یک طلا و دو نقره مقام سوم تیمی را کسب کردند.

در این رقابت ها که در هشت وزن برگزار شد، یعقوب ظفری، محمود نادعلی، محمد سورشجانی، علیرضا جعفرزاده، محمد رضا رمضانی، داود بهرامی، آرمین ولی پور به ترتیب عناوین اول را به دست آوردند.