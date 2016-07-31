الزام حفظ استقلال اتحادیه‌ مؤسسات قرآنی استان های سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل مؤسسات قرآنی سراسر کشور، هفتم و هشتم مردادماه با تبیین گزارش روند مذاکرات هیئت مؤسسات قرآنی برای مدیران عامل سراسر کشور در سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

بنابر این گزارش، در راستای این جلسه، ادغام کشوری مؤسسات قرآنی مطرح شد و در ابتدا حجت‌الاسلام حسین کوششی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی به تشریح کیفیت ادغام اتحادیه‌ها پرداخت و گفت: رسیدگی به امور مؤسسات به این هیئت منتقل شد؛ اولاً اتحادیه در این هیئت کرسی دارد، ثانیاً به صورت دستگاه حاکمیتی عمل خواهد کرد، همچنین نماینده تام‌الاختیار داشته و حق رأی داریم که یک امتیاز بزرگ برای اتحادیه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: هیئت ۱۲ جلسه تشکیل داد و بر این اساس محل دبیرخانه سازمان تبلیغات اسلامی تعیین شد که نمایندگانی از ادارت فرهنگ و ارشاد، اوقاف و امور خیریه، حوزه علمیه و ... در آن حضور دارند و بالاترین مقام وزرات فرهنگ و ارشاد به عنوان رییس هیئت معین شد، همچنین اساسنامه هیئت تنظیم شده و قانون‌ها نوشته شده‌اند و تعیین تکلیف شرایط مؤسسات قرآنی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام کوششی با ذکر این نکته که تاکنون ۳۰ جلسه تشکیل شده است، ابراز کرد: مقرر شد تا اصل ادغام در شورای مؤسسه انجام شود، اما درباره آن با اتحادیه تشکل‌ها هم جلسه داشتیم و نکات اختلافی زیادی مطرح شد که بنا شد تا از هر مؤسسه ۲۰۰ نفر را انتخاب کرده، هیئت تشکیل و با رأی‌گیری، رییس انتخاب شود که با مشکلاتی روبروست.

وی ضمن اشاره به اینکه در جلسات هیئت، اساسنامه تلفیقی تأیید شد و در ادامه کلیات اساسنامه هیئت‌های استانی تنظیم و تصویب شده است که جزئیات آن هنوز نیاز به اصلاحات دارد، همچنین اساسنامه کشوری نیز نوشته شده و منتظر تأیید و تنظیم است.

خانه‎های قرآن روستایی پا برجاست

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی، مشکل دیگر را در این مسیر نظارت بر اتحادیه مدغم دانست و افزود: عنوان آن، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نام گرفت، البته خانه‎های قرآن روستایی سر جای خودش پا برجاست و این هیئت تنها به وضع مؤسسات مربوطه می‌شود.

وی صدور این شروط را از مجرای دستگاه مجوزدهنده و نه مسئولان اتحادیه‌ها دانست و در ادامه اظهار کرد: دارا بودن مدرک دیپلم مدیران مؤسسات قرآنی از دیگر مشکلات کار بود که تلاش زیادی شد تا مؤسسات دارای مجوز از گذشته با سوابق و تجربه تخصصی قرآنی خود به رفع این نقیصه بپردازند، ولی مدیران جدید باید لیسانس داشته باشند، همچنین هیئت مدیره مؤسسه باید متشکل از سه نفر باشد.

الزام حفظ استقلال اتحادیه‌های استانی

حجت‌الاسلام کوششی اضافه کرد: همیشه تأکید اتحادیه کشوری بر حفظ استقلال اتحادیه‌های استانی است، البته مدیران استانی باید اتفاق نظر داشته باشند، مسائل را کلان رصد کنند، زیرا اتحادیه مؤسسات قرآنی و اتحادیه تشکل‌های قرآنی همچون دو بال هستند که باید نظرات هر دو تأمین شود.

وی ابراز کرد: باید تلاش کنیم تا در انتخاب هیئت مدیره استانی مؤسسات قرآنی اعمال نظر و نفوذ لازم را پیدا کنیم، با این اوصاف، اتحادیه مدغم در بسیاری از استان‌ها در حال اجراست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی عنوان کرد: مشخص نیست که اساسنامه تأیید شود و همچنین درست نیست نظارت حاکمیتی بر اجرای آن صورت گیرد، البته در آینده قرار است اساسنامه اتحادیه در هیئت رسیدگی بررسی شده و در صورت تأیید به مجامع استان‌ها ارائه و تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

آیا ادغام اتحادیه‌ها به نفع است یا ضرر؟

همچنین در بخش دیگری از این جلسه، سردار مرتضی طلایی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور درخصوص جزئیات اجرای طرح اتحادیه‌های «مدغم» اظهار کرد: با وجود نقاط قوت و ضعف این طرح، مدیران در سطح ملی تصمیم به ادغام گرفته‌اند و ما ملزم به پیروی از آنها در چارچوب قانون هستیم.

وی اضافه کرد: این موضوع که همه مؤسسات و نهادهای کشور به اعمال نظر و اقدام در عرصه قرآنی تمایل داشته باشند، نکته مثبتی است، اما باید اتخاذ تصمیمات در راستای تعیین الزامات سیاست‌گذاری‌های قرآنی از مسیر سازمان تبلیغات اسلامی صورت بگیرد و این نهاد نیز در راستای شورای فرهنگ عمومی قرآنی حرکت کند.

سردار طلایی در پاسخ به مخالفان طرح ادغام اتحادیه‌ها افزود: بر همین اساس نمی‌توان در برابر اصل ادغام موضع گرفت، زیرا برای پیگیری طرح حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دستور داد تا آنچه موجب پیشرفت اتحادیه مؤسسات قرآنی می‌شود، دنبال شود.

تصویب قوانین جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی با بیان اینکه غالباً ادغام را قبول داریم ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد، عنوان کرد: قوانین جدید از این به بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهند شد، همچنین اجرای طرح از مجاری رسمی چون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور تأکید کرد: باید تمرکز ما بر فعالیت یک مؤسسه، خانه یا کانون قرآنی باشد تا هر چه بیشتر در گروه‎های فعال قرآنی استان‌ها مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور صدردرصد خود را به حفظ حقوق اتحادیه‌های استانی ملزم می‌داند، گفت: مدیران عامل اتحادیه‌های استانی هم می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند.