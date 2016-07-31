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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شیروان توقیف شد

۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شیروان توقیف شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از توقیف ۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: در راستای کاهش تصادفات، روان‌سازی ترافیک و افزایش آرامش و امنیت عمومی شهروندان طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با موتورسواران متخلف در سطح شهرستان به اجرا گذاشته شد.

این مقام انتظامی با اشاره به توقیف ۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف، گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی و نداشتن مدارک شناسایی، مزاحمت خیابانی ازجمله تخلفات راکبان موتورسیکلت‌ها بوده است.

وی افزود: اجرای این طرح در جهت برقراری نظم و آرمش و برخورد با افراد متخلف صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان داشت: در این راستا آموزش‌های همگانی در مجامع هدف توسط کارشناسان مختلف در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح فرهنگ رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق شهروندی انجام‌شده است.

کد مطلب 3728038

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