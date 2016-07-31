به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلیعه، بررسی مبانی و منویات اسلامی و توجه به اصول قطعی والزامی اسلام و نحوه بازخورد در جامعه و همچنین دیدگاه مسئولان نظام در مواجه با احکام دین مبین اسلام وهمچنین پیاده و اجرایی نمودن آن در سطوح مختلف جامعه و چالشهای پیش روی نظام اسلامی در عرصه بین الملل، امری است که همواره مورد نظر و اهتمام مراجع و عالمان حوزه دین و دغدغه دلسوزان فرهنگ و اندیشه اسلامی است. در این باب و مسائل حوزه تفکر اسلامی با آیت الله سید محمد قائم مقامی گفتگویی انجام داده ایم که ماحصل آن تقدیم می شود.

آیت الله قائم مقامی با اشاره به این نکته که وقوع انقلاب اسلامی درایران باعث ایجاد فرصتی بی نظیر و بدیع برای پیاده سازی و اجرای منویات اسلامی شده و باید در بررسی انقلاب و دستاورد های آن به صورت علمی و تخصصی ورود پیدا کرد، گفت: بین منویات و محکمات اسلام و آنچه که در عمل اجرا می شود، فاصله مشاهده می شود و این اتفاق بنا به دو دلیل عمده است، یکی قصورها و دیگری تقصیرها. قصورها یعنی اینکه درمقام اجرا بیش ازاین نمی توان کاری انجام داد. مشکلات بیرونی، جهانی واز این دست ما را دچار موقعیتی کرده که کار دیگری از دست ما بر نمی آید. دوم تقصیرها یعنی جور دیگری می شد عمل کرد و کار از دست ما بر می آید ولی به طور صحیح عمل نکرد.

این استاد اخلاق بیان کرد: در بررسی محکمات و بایدهای حکومت از منظر اسلامی بهترین روش را می توان از نگاه حکومت اسلامی امیرالمومنین علی(ع) وفرمایشات ایشان به مالک اشترتبین نمود، ایشان در آن فرمایش نورانی به مالک اشتر در باب ارتباط رضایت عامه مردم و رضایت خاصه در بقای جامعه می فرماید: اصلی ترین حامیان و طرفداران حکومت اسلامی واولیای خدا عامه مردم هستند.

وی ادامه داد: حضرت علی(ع) می فرماید بزرگترین بار بر حکومت اسلامی از جانب خواص و گروهی هستند که خود را برتر از دیگران می پندارند و در مواقع لزوم هم کمترین کمک را به حکومت اسلامی می رسانند. ای مالک بر تو باد که رضایت عامه را به دست آوری، چرا که اگر نارضایتی و خشم عامه بوجود آید و در مقابل خواص از تو رضایت داشته باشند، این رضایت فایده ای برای حکومت ندارد و نارضایتی توده مردم رضایت خواص را پایمال خواهد کرد. حضرت در ادامه می فرماید: ای مالک اگر خواص از تو و حکومت اسلامی ناراضی باشند، ولی عامه مردم از تو و رفتارهای حکومتی راضی باشند، این نارضایتی قابل اعتنا نیست و اثری نیز ندارد.

آیت الله قائم مقامی افزود: در مورد جامعه اسلامی خودمان اگر بخواهیم ورود کنیم، مثلاً همین اتفاقاتی که اخیراً در باب حقوق های نا متعارف و ظالمانه ایجاد شد. این اتفاق از یک بستر ناشی می شود و خلق الساعه نیست. این رویکرد که در بعضی از مدیران دیده می شود ۱۸۰ درجه با دیدگاه و موازین اسلامی فاصله دارد. این دیدگاه می گوید: چه دلیل دارد به عامه بپردازیم، عامه که سواد ندارند، آگاهی ندارند، مدیران تحصیلکرده هستند، اهمیت دارند، خواص هستند، پس می توانند چندین برابر دیگران از منابع استفاده کنند و در واقع این سوءاستفاده ها را حق طبیعی خود می دانند.

مولف کتاب «سیری در معنویت اسلامی» ابراز کرد: اگر چه در پاره ای موارد با منویات اسلامی فاصله داریم ولی این فاصله در همه موارد وجود ندارد. اساس نظام وانقلاب محفوظ است، ولایت فقیه وجود دارد، دو رکن اساسی نظام که همان تایید الهی و اقبال مردمی است وجود دارد و ما باید در جزئیات هم موفق ظاهر شویم.

وی بیان کرد: در بعضی موارد مثلاً در سطوح مدیریتی دولتها و کارگزاران با منویات اسلامی فاصله احساس می شود، اسلام اساساً با مقوله ای مثل ربا به شدت مخالف است ولی در مواقعی با اعلام این موضوع که با اقتصاد بیمار مواجه ایم یا اقتصاد جهانی بیمار است یا صهیونیسم بین الملل مشکل ایجاد می کند دستورات دینی اجرا نمی شود و خلاف موازین اسلامی رفتار می شود مثل وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور. در این صورت اگر خلاف موازین رفتار شد باید به محض ایجاد قابلیت جبران، احصاء کرد و در مقام جبران برآمد وباید برگشت به موازین اسلامی. ولی می بینیم عده ای ربا را مثل (اکل میت) حساب می کنند و می گویند حالا که نمی شود تصحیح کرد، پس ادامه بدهیم وبیشتر هم اجرا کنیم که در این صورت در اصول و مبانی اسلامی تردید ایجاد خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علّمیه عنوان کرد: در دولت اصلاحات، کم و بیش با این تفکر روبرو بودیم که متفکران و اندیشمندان طرفدار اصلاحات می گفتند: آن مبانی و دستوراتی که اجرایی نشده باید در اصولشان تجدید نظر کرد و تغییر دادن مبانی و اصول را امری لازم می دانستند که این کار فوق العاده خطرناک است. مسئولیت مردم در اینجا بسیار مورد اهمیت است، زیرا باید با دقت و بررسی دقیق ببینند به چه کسانی رای می دهند. مردم مسئول هستند، نگاه کنند به چه جریانی رای می دهند. باید به کسانی رای داد که در اصول ایستادگی می کنند و می توانند دستورات اسلامی را اجرا کنند.

آیت الله قائم مقامی گفت: انتخابات بعدی پیش رو است، باید با نگاه دقیق و دقت رای داد، عملکرد این دوره در مواردی با منویات اسلام فاصله دارد، البته بحمدالله در حرکت کلان کاملاًموفق بوده ایم؛ به لطف خدا در اصل منویات انقلاب که همانا تحقق اسلام ناب و برافراشته شدن پرچم حاکمیت اسلام در جهان است گام بر می داریم و ان شاالله موفق خواهیم بود. بعضی ها می گویند: انقلاب چکار کرده؟ چه دستاوردی داشته؟ مهمترین کار انقلاب تاثیر فرهنگی در جهان است. وضعیت حاکمیت بشر را در آینده ترسیم کرده. خدا باوری، آزادی، مردم سالاری و اخلاقی کردن سیاست در سطح کلان را مطرح نموده. سیاست ایران اخلاقی ترن سیاست همه دوران است و این خود مهمترین حادثه تمام دوران است.

استاد معارف دینی افزود: بعضی ها می گویند: در اجتماع غرب دروغ گویی، غیبت، تهمت و …. وجود ندارد، ولی وقتی که به سیاست می رسیم می بینیم بد اخلاق ترین نوع سیاست در غرب اتفاق می افتد. بنا به نمونه همین برخوردی که غرب در برابر تروریسم از خود بروز می دهد. حمایت از یک گروه به ظاهر شبه اسلامی به نام داعش، ولی در عمل یک گروه تکفیری خونریز که حتی به کوچکترین مبانی انسانی هم پایبند نیست. سردمداران غرب و صهیونیسم بین الملل خود معترفند که این گروه های خونریز و ددمنش هیچ آینده ای ندارند و در جامعه بین الملل جایگاهی برای این تروریست ها وجود ندارد ولی به گفته خودشان به دو دلیل از این گروه های تکفیری حمایت می کنند.

وی ادامه داد:یک دلیل آنکه از اعتلای اسلام ناب جلوگیری نمایند. خود صهیونیست ها می گویند: در حال حاضر برای اینکه در برابر جمهوری اسلامی بایستیم بهتر است که از داعش حمایت کنیم. دوم اینکه موجب بد نامی اسلام را فراهم نمایند و به ملت های خود بگویند: اسلام یعنی همین. یعنی جنایت، یعنی خونریزی و بطور کلی اسلام یعنی داعش.

مولف کتاب «اومانیزم پنهان و ادوار اربعه» تصریح کرد: انقلاب اسلامی به حمدالله در حرکت های کلان خود موفق ظاهر شده و این دستاورد ها نباید نادیده گرفته شود ولی در جزئیات کوتاهی هایی دیده می شود و ما باید در این زمینه ها هم موفق ظاهر شویم. دولت ها نباید از مبانی تخطی نمایند، باید در دیدگاه کلان رضایت عامه مردم را به رضایت خواص ارجحیت دهند. به عنوان نمونه اگر بخواهم عرض کنم، در دولت گذشته این ارجحیت نه به طور کامل ولی در حد توان به اجرا درآمد و در پی بدست آوردن رضایت توده مردم حرکت می کردند. دولت هایی که در پی اشرافی گری وغرب گرایی و رضایت خواص حرکت می کنند باید آگاه باشند که نسبت به مبانی و محکمات اسلامی کوتاهی می کنند و آگاه باشند که رضایت خدا در رضایت توده مردم است.

وی تاکید کرد: البته در بحث خواص بخشی خواص، (خواص الحّق) هستند و بعضی (خواص غیر الحّق) که باید لحاظ شود. خواص الحق کسانی هستند که بیش از دیگران به مبانی اسلام و آرمان های انقلاب وفا دارند و از هیچ کوششی برای اعتلای اسلام و انقلاب کوتاهی نمی کنند. به طور مثال حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب که در این مسیر پیش گام هستند و از هیچ تلاش و مجاهدتی برای اعتلای اسلام ناب و انقلاب کوتاهی نمی کنند.

استاد حوزه و اخلاق یاد آور شد: در بحث بعضی ناهنجاری های موجود، مثل پدیده بی اخلاقی، بدحجابی، بی حجابی و مشکلاتی از این دست که در مواردی با نارضایتی مردم هم همراه است اگر دولت ها و مسئولین در برخورد اهتمام و جدیت داشته باشند، قطعاً شاهد چنین موارد و معضلاتی نخواهیم بود و می توان جامعه را از این ناهنجاری ها نجات داد.