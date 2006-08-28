تركيه در نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان مشاركت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"جميل چيچك "سخنگوي دولت تركيه پس ازنشست شوراي وزيران اين كشور بدون مشخص كردن تعداد سربازاني كه قرار است اعزام شوند و يا موعد آن، اظهار داشت : آنكارا تصميم گرفته است در نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان مشاركت كند.

وي گفت : تركيه نمي تواند در برابر حوادثي كه در منطقه خاورميانه روي مي دهد، مانند يك كشور دور از منطقه تماشاچي باشد.



سخنگوي دولت تركيه ادامه داد: پارلمان تركيه تصميم نهايي را درمورد اعزام نيرو به خارج مي گيرد،هم اكنون درتعطيلات به سر مي برد و بايد درخواست نشست فوري پارلمان را مطرح كرد.

استقرار نيروهاي تركيه در خارج اين كشور به دستور دولت و تصويب پارلمان نياز دارد و رئيس جمهوري هم نمي تواند از حق وتوي خود استفاده كند.

اين درحالي است كه رئيس جمهوري تركيه با كمك كشورش به افزايش تعداد نيروهاي سازمان ملل متحد در لبنان مخالفت كرده است .



احمد نجدت سزر مخالف قوانين پيشنهادي گسترش يونيفيل است و وي ترجيح مي دهد تركيه در كمكهاي انساندوستانه به لبنان مشاركت كند.

دولت رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه ماه گذشته اعلام كرد كه كشورش ممكن است به لبنان سرباز اعزام كند، اما بعد اعلام كرد كه اين موضوع در حال بررسي و گفتگو است.

نمايندگان وزارت خارجه تركيه همچنين خاطرنشان كردند كه سازمان ملل بايد درباره قوانين گسترش يونيفيل توضيح دهد و تاكيد كردند كه خلع سلاح حزب الله نبايد بخشي از ماموريت اين نيروها باشد .