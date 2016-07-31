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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

رئیس دانشگاه خبر داد؛

همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

رئیس دانشگاه کردستان گفت: برقراری ارتباط دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارجی بخصوص دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق در راستای سیاست‌های وزارت علوم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین اخلاقیان در نشست مشترک با هیاتی از مسئولان دانشگاه حلبچه اقلیم کردستان عراق در سنندج، گفت: هدف اصلی جامعه امروزی توسعه است و این به خودی خود و به آسانی به دست نمی‌آید.اگر جامعه‌ای در جهان امروزی توسعه‌یافته باید دانست که متحمل زحمات زیادی شده‌اند و جامعه ما نیز تا تلاش نکند به توسعه لازم و مدنظر نخواهد رسید.

رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه، باید این مقوله را برای خود تعریف کنیم و چشم‌اندازی داشته باشیم تا با طی کردن مسیر، به توسعه تعریف شده برسیم.

وی اضافه کرد: تکنولوژی و آگاهی به عنوان محصول دانشگاه‌ها ابزار و منشاء توسعه هستند که در نتیجه می‌توان گفت که دانشگاه اساس و پایه توسعه است.

رئیس دانشگاه کردستان عنوان کرد: آگاهی و دانش سرمایه تمامی انسان‌هاست که دانشگاه‌ها بر روی آن کار می‌کنند و تعامل دانشگاه‌ها به خصوص در عرصه بین‌المللی، موجب تبادل علم، آگاهی و دانش و نیز هم‌افزایی و در نهایت گرفتن نتیجه مثبت از علم است.

اخلاقیان گفت: برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تحقیقات مشترک بین دو دانشگاه خارجی، موجب هم‌افزایشی دانش و علم می‌شود و تعامل و همکاری بین دو دانشگاه کردستان و حلبچه نیز به دلیل برخورداری از اشتراکات زبانی و فرهنگی می‌تواند نتایج مثبتی برای دو منطقه داشته باشد.

وی افزود: شاید این دو دانشگاه دارای یک مرز بین‌المللی باشند اما اشتراکات زیاد موجب تعامل خوب و همکاری قابل‌قبولی بین دو دانشگاه کردستان و حلبچه می‌شود.

رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد: برقراری ارتباط دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارجی بخصوص دانشگاه‌های اقلیم کردستان، در راستای سیاست‌های وزارت علوم و در چهارچوب قانونی انجام می‌شود و هدف آن نیز توسعه علمی و تبادل دانشجو و استاد و برگزاری برنامه‌های مشترک است.

کد مطلب 3728069
زهرا سیفی

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