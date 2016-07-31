همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین اخلاقیان در نشست مشترک با هیاتی از مسئولان دانشگاه حلبچه اقلیم کردستان عراق در سنندج، گفت: هدف اصلی جامعه امروزی توسعه است و این به خودی خود و به آسانی به دست نمی‌آید.اگر جامعه‌ای در جهان امروزی توسعه‌یافته باید دانست که متحمل زحمات زیادی شده‌اند و جامعه ما نیز تا تلاش نکند به توسعه لازم و مدنظر نخواهد رسید.

رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه، باید این مقوله را برای خود تعریف کنیم و چشم‌اندازی داشته باشیم تا با طی کردن مسیر، به توسعه تعریف شده برسیم.

وی اضافه کرد: تکنولوژی و آگاهی به عنوان محصول دانشگاه‌ها ابزار و منشاء توسعه هستند که در نتیجه می‌توان گفت که دانشگاه اساس و پایه توسعه است.

رئیس دانشگاه کردستان عنوان کرد: آگاهی و دانش سرمایه تمامی انسان‌هاست که دانشگاه‌ها بر روی آن کار می‌کنند و تعامل دانشگاه‌ها به خصوص در عرصه بین‌المللی، موجب تبادل علم، آگاهی و دانش و نیز هم‌افزایی و در نهایت گرفتن نتیجه مثبت از علم است.

اخلاقیان گفت: برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تحقیقات مشترک بین دو دانشگاه خارجی، موجب هم‌افزایشی دانش و علم می‌شود و تعامل و همکاری بین دو دانشگاه کردستان و حلبچه نیز به دلیل برخورداری از اشتراکات زبانی و فرهنگی می‌تواند نتایج مثبتی برای دو منطقه داشته باشد.

وی افزود: شاید این دو دانشگاه دارای یک مرز بین‌المللی باشند اما اشتراکات زیاد موجب تعامل خوب و همکاری قابل‌قبولی بین دو دانشگاه کردستان و حلبچه می‌شود.

رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد: برقراری ارتباط دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارجی بخصوص دانشگاه‌های اقلیم کردستان، در راستای سیاست‌های وزارت علوم و در چهارچوب قانونی انجام می‌شود و هدف آن نیز توسعه علمی و تبادل دانشجو و استاد و برگزاری برنامه‌های مشترک است.