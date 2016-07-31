به گزارش خبرنگار مهر، رباب عزیزخانی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای اردبیل تصریح کرد: توسعه کتابخانه‌های تخصصی با هدف ارتقا سطح بینش و دانش عمومی ضروری است.

وی افزود: کتابخانه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به حرفه‌آموزی و ارتقا سواد کارکنان منجر شود و در این میان مراکز حرفه‌آموزی فنی و حرفه‌ای با ایجاد کتابخانه تخصصی می‌توانند به ارتقا سطح دانش هنرجویان کمک کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با تأکید به اینکه در کنار کار کارگاهی، مهارت‌آموزی به آموزش مبتنی بر کتاب نیز نیازمند است، اضافه کرد: آموزش فنی و حرفه‌ای در صورتی که برخوردار از دانش کافی باشد می‌تواند در آینده شغلی فرد مؤثر باشد.

عزیزخانی تأکید کرد: در وضعیت فعلی رشته‌های مهارتی به مراتب وضعیت شغلی بهتری دارند و ترویج مطالعه تخصصی در بین کارآموزان می‌تواند منجر به بهبود مهارت شغلی فرد شود.

وی با اعلام آمادگی امور کتابخانه‌های عمومی استان جهت غنی‌سازی دوره‌های آموزشی اضافه کرد: در این راستا می‌توانیم کتب موردنیاز کارآموزان را امانت دهیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان متذکر شد: کتاب باید همراه با آموزش کارگاهی به کارآموزان ارائه شود و در این راستا آماده همکاری با مراکز حرفه‌آموزی استان هستیم.