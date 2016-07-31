شاخص بورس ۳۵۳ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بازار سرمایه تعداد ۱۰۳۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۶۶ میلیارد تومان در ۷۳ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

شاخص بورس با ثبت افزایش ۳۵۳ واحدی در ارتفاع ۷۶ هزار و ۵۷۹ واحد قرار گرفت.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبت و متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۲۶ واحد، کل (هموزن) ۲۴ واحد، قیمت (هموزن) ۱۹ واحد، آزاد شناور ۵۱۳ واحد و شاخص بازار اول ۴۰۱ واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۶۸ میلیون ورقه به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان در ۲۱ هزار نوبت، آیفکس ۱.۹ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۰۱ واحد قرار گرفت.