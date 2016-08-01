به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «زندگی گالیله» نوشته و کارگردانی مسعود طیبی قرار است بعد از بازبینی شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، اجرای عمومی خود را از ۲۵ مردادماه در سالن اصلی تئاتر مولوی آغاز کند.

این اثر نمایش براساس نمایشنامه «زندگی گالیله» نوشته برتولت برشت نوشته شده است. آماده سازی و تمرین های این نمایش به مدت ۱۶ ماه و به شکل کارگاهی انجام گرفته است و در آن فضایی فانتزی براساس آثار تیم برتون و مخصوصا فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» جریان دارد.

این نمایش داستان ایستادگی و دفاع گالیله از نظریات و کشفیات علمی خود در برابر جهل جامعه و در نهایت تسیلم شدن او را به تصویر می کشد.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از آریا ذالفقاری، الهام جدی، زهره زرگر، محمدرضا جوادی، شهاب ملک پور، سالار خمسه، ایمان میرهاشمی، شیوا امانی، علی محمودزاده، مژگان رایگان، محمدصادقی، سهیل باباعلی، رضا شرافتی، فخردین سعادت زاده، مرتضی پادیاد، مهدی حیدریان، علیرضا قیدری.

دیگر عوامل نمایش «نبرد گالیله» عبارتند از دستیاران کارگردان: ایمان میرهاشمی، کامران پارسا، مشاور کارگردان و طراح صحنه: سعید حسنلو، طراح حرکت: محمدرضا و علیرضا شریفی، طراح صدا و موسیقی: میثم شبیری، طراح لباس: سمانه احمدی، طراح گریم: بتسابه نعیمایی، مشاور رسانه ای: مهرنوش قهرمانی، عکاس: حسین امینی.