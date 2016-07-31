زوایای فوت بیماران دیالیزی روشن شود/ وزارت بهداشت پاسخگو باشد

جواد کاظم نسب الباجی در گفتگو با مهر با تسلیت ضایعه فوت هموطنانمان به بازماندگان و مردم خوزستان اظهار کرد: در این حادثه هیچگونه تساهل و تسامحی پذیرفته شدنی نیست و انتظار می رود هیئت اعزامی از سوی وزرت بهداشت با رعایت اصل بی طرفی و وجدان کاری هر گونه قصور رخ داده شده از سوی هر فرد یا نهادی را به اطلاع افکار عمومی برساند.

وی با تاکید بر اینکه منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی در برابر این ضایعه اسفبار سکوت نکرده و نخواهند کرد ادامه داد: داشته های بیمارستان سینای شهرستان کارون با شاخص های جمعیتی و مراجعات روزانه مردم همخوانی ندارد و قطعا خروج از وضعیت فعلی باید در اولویت باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمبودهای این بیمارستان را قبلا مطرح کردایم، گفت: کارهایی انجام شده است ولی این اقدامات پاسخگوی خوبی برای مردم نبوداند.

نسب الباجی در پایان اضافه کرد: اعتقاد داریم هرکسی و هر مسئولی در خوزستان که قادر به حل مشکلات مردم نیست باید جای خود را به مدیری توانمند تر بدهد. البته دوستان ما این مطالبه را دخالت قویه مقننه در کار قویه مجریه قلمداد نکنند زیرا کار مجلس نظارت بر حسن اجرای کارها است.