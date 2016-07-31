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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زنجان:

سه کارگر در زنجان دچار سوختگی شیمیایی شدند

سه کارگر در زنجان دچار سوختگی شیمیایی شدند

زنجان-رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زنجان گفت: : سه نفر در شهرک صنعتی روی زنجان دچار مصدومیت سوختگی شیمیایی شدند.

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره آتش سوزی در شهرک روی خبر دادو افزود: ساعت ۹ صبح دیروز در حادثه‌ای که در شهرک صنعتی روی زنجان به وقوع پیوست، سه نفر از کارگران یکی از واحدهای تولیدی دچار سوختگی شیمیایی شدند.

وی اظهار کرد: این سه کارگر مرد ۳۴ ساله ۵۲ و ۲۷ساله بودند که دچار سوختگی از قسمت سر و گردن شدند.

رئیس مرکز مدیریت و حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان گفت:  ماموران اورژانس بلافاصله بعد از حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی را انجام دادند.

زراعتچی افزود: علت حادثه هنوز معلوم نشده ولی به احتمال زیاد نقص فنی باعث وقوع این حادثه شده است. 

کد مطلب 3728110

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