بهره برداری از ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر ایلام در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی ایلام، سید کمال الدین میرجعفریان افزود: در هفته دولت سال جاری ۳۱ طرح در حوزه راه، مسکن مهر و احداث ساختمان و تاسیسات دولتی استان به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: این طرح ها در حوزه راه شامل ۹۸ کیلومتر احداث، بهسازی، روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی روستایی، هشت طرح در حوزه مسکن شامل ساختمان و تاسیسات دولتی و هفت طرح نیز مربوط به بهره برداری از واحدهای باقیمانده مسکن مهر(یک هزار و ۸۹ واحد) است.

وی عنوان کرد: برای انجام و تکمیل این طرح ها اعتباری بالغ بر ۹۲۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال از محل منابع ملی، استانی و ابلاغی سازمان راهداری هزینه شده است.

میرجعفریان افزود: طی سال های اخیر و با توجه ویژه دولت در تزریق اعتبار، خدمات خوبی در حوزه راه و شهرسازی به سرانجام رسیده که امید است به زودی شاهد پیشرفت بیش از پیش پروژه ها و تحول عظیم در حوزه زیرساخت های استان ایلام (حوزه راه و شهرسازی به عنوان بستر و زیربنای توسعه استان) باشیم.