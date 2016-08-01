هفت فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد استان قزوین، میترا عقیلی در این باره گفت: درکمیته های علائم پس از بررسی پرونده ها تعداد هفت فقره مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری ابطال شد.

عقیلی گفت: در شش کمیته برگزار شده با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن و کارشناسان مربوطه با ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به فرآورده دوغ بدون گاز و کنسرو لوبیا چیتی درصنعت غذایی و مایع ظرف شویی، روغن دنده، روغن موتور و سفیدکننده در صنعت شیمیایی به دلیل احراز نشدن شرایط لازم جهت تمدید موافقت شد.

عقیلی بیان کرد: از آنجایی که استفاده از علامت استاندارد در زمان ابطال و تعلیق بر روی کالاهای مربوطه جرم محسوب می شود، در زمان ابطال یا تعلیق پروانه استاندارد، نظارت کارشناسان استاندارد بر واحدهای تولیدی یادشده افزایش می یابد تا از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری شود.