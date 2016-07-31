به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه شاهدایی امروز با بیان اینکه شرکت‌های بخش خصوصی که الزام، قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت نکنند، با برخورد قاطع وزارت نفت از جمله قطع خوراک مواجه خواهند شد، گفت: بر اساس دستور و ابلاغیه وزیر نفت، تمامی هلدینگ‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی باید بطور کامل اصول HSE را رعایت کنند و با شرکت های متخلف برخوردهای لازم انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه براساس ابلاغیه مورد اشاره، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول پایش و نظارت مستمر شرکت های پتروشیمی است، تصریح کرد: به دنبال این مسئولیت با همکاری دولت و مجلس به دنبال آن هستیم تا نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نهایی کنیم.

این مقام مسئول، تاکید کرد: نمایندگان حامی صنعت پتروشیمی آمادگی خود را برای همکاری در راه تدوین و تصویب آئین نامه ها و ماده واحده‌های لازم اعلام کرده‌اند و با همکاری دولت امید است روند نهادینه شدن تصویب رگولاتوری برای ایفای نقش حاکمیت شتاب گیرد.

معاون وزیر نفت بیان کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به تازگی به طرح‌ها و مجتمع‌ها ابلاغ شده، باید شرکت‌ها مواردی از جمله نیاز به خرید تجهیزات جدید، کنترل آب واحدهای آتش نشانی و نیز فوم مورد نیاز را به طور دقیق و جدی مورد بازبینی قرار دهند و از سوی دیگر مناطق پرخطر در محدوده فعایت های خود را به طور دائم پایش کنند.

شاهدایی با اعلام اینکه در بلندمدت به دنبال ممیزی طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی در بخش HSE هستیم، تاکید کرد: با همکاری مشاوران به دنبال آن هستیم تا رعایت اصول و الزام‌های ایمنی محیط زیست و آتش نشانی بطور کامل در شرکت‌های پتروشیمی محقق شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: تجربه به دست آمده در حادثه پتروشیمی بوعلی و نیز بیستون به سایر مجتمع‌ها اعلام می‌شود تا سایر شرکت‌ها موارد ایمنی را رعایت کرده و پیشگیری‌های لازم را معمول کنند.