سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت یک و ۵۵ دقیقه بامداد روز یکشنبه یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس در محور گرگان و آق قلا از جاده منحرف و واژگون شد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک زن کشته شد اما به سرنشینان دیگر خودرو آسیبی وارد نشده است.

او علت وقوع این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل خودرو عنوان کرد و گفت: رانندگان خودروهای سبک و سنگین در هنگام رانندگی مخصوصا در ساعات شب کمربند ایمنی خود را ببنند و در صورت خستگی یا خواب آلودگی به مدت ۳۰ دقیقه تا یک ساعت در کنار جاده استراحت کنند.

رئیس پلیس راه استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی جاده های استان گلستان از وضعیتی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند و تنها در جاده گنبد به آزادشهر ترافیک به صورت نیمه سنگین گزارش شده است.