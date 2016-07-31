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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد:

۲۸ هزار شرکت در لرستان وجود دارد/ثبت ۹۰۰ شرکت طی سال گذشته

۲۸ هزار شرکت در لرستان وجود دارد/ثبت ۹۰۰ شرکت طی سال گذشته

خرم آباد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان از وجود بالغ بر ۲۸ هزار شرکت در این استان خبر داد.

داریوش چهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال گذشته برای ایجاد اشتغال در استان ۹۰۰ شرکت ثبت شده است، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۷۴۴ شرکت تجاری بوده و ما بقی شرکت های ثبت شده به‌صورت تعاونی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۵ موسسه غیر تجاری نیز در استان ثبت شده است، گفت: در مجموع طبق آمار و اطلاعات ما بالغ بر ۲۸ هزار شرکت در استان لرستان وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه تمامی شرکت های ثبت شده در استان فعالیت لازم را ندارند، افزود: چهار هزار و ۵۰۰ مورد از این دفاتر برای پلمب به ما مراجعه کرده اند.

کد مطلب 3728165

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