۲۸ هزار شرکت در لرستان وجود دارد/ثبت ۹۰۰ شرکت طی سال گذشته

داریوش چهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال گذشته برای ایجاد اشتغال در استان ۹۰۰ شرکت ثبت شده است، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۷۴۴ شرکت تجاری بوده و ما بقی شرکت های ثبت شده به‌صورت تعاونی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۵ موسسه غیر تجاری نیز در استان ثبت شده است، گفت: در مجموع طبق آمار و اطلاعات ما بالغ بر ۲۸ هزار شرکت در استان لرستان وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه تمامی شرکت های ثبت شده در استان فعالیت لازم را ندارند، افزود: چهار هزار و ۵۰۰ مورد از این دفاتر برای پلمب به ما مراجعه کرده اند.