به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی پیش از ظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار کرد: بسیج سازندگی علاوه بر اینکه یک دستگاه اجرایی است اما بیشترین ماموریت آن فرابخشی است.

وی بیان کرد: در همین راستا تاکنون این سازمان در پروژه های عمرانی زیادی از جمله احداث خانه های عالم، احیا و مرمت قنوات، کتابخانه های روستایی، پروژه های ورزشی و ... با دستگاه های دیگر همکاری داشته است.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی سال‌هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، عنوان داشت: طبق نظر کارشناسان در صورت ادامه روند موجود طی چند سال آینده خراسان جنوبی به کویر تبدیل می‌شود.

زهرایی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راهی برای استان، بیان داشت: در حال حاضر آب مشکل اصلی استان بوده و باید دستگاه های اجرایی اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص دهند.

وی با اشاره به آبرسانی سیار به نزدیک ۵۰۰روستای خراسان جنوبی، بیان کرد: این افتخاری برای ما نیست و باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا انتظار است که مجتمع های آبرسانی روستایی و قنوات به عنوان تامین کننده آب روستاها در تخصیص اعتبارات مورد توجه ویژه قرار گیرند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به آغاز طرح توسعه اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند از خردادماه، گفت: این پروژه با براورد چهار میلیارد تومان اعتبار در دست اجراست که تمام اعتبارات آن از محل وزارت بهداشت جذب شده است.

علی دلخروشان بیان داشت: با این وجود هنوز هم برخی از پایگاه های اورژانس بیرجند از جمله پایگاه جوادیه، طالقانی و ... در کانکس مستقر است و نیاز است از محل اعتبارات شهرستان به این پروژه‌ها کمک شود.