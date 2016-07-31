بستر نشاط عمومی در دهه کرامت فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید حسین حسینی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد که با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک ایام مبارک و با سعادت دهه کرامت اظهار داشت:در این ایام شاهد دو مناسبت بسیار برجسته همچون میلاد امام رضا(ع)و حضرت معصومه(س) هستیم که هر کدام به نوبه خود از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

وی افزود:پرداختن به زندگی و سیره امام رضا(ع)و حضرت معصومه(س)از ضروریاتی است که تبیین آن در این ایام می تواند راهگشا و بسیار موثر واقع شود.

امام جمعه ملارد با تشریح سرگذشت زندگی حضرت معصومه(س)گفت:بزرگان و علمای اسلام در گذشته هر یک به ذکر نکاتی از جایگاه و مقامِ عظیم الشأنِ حضرت معصومه(س)پرداختند که بسیار قابل تأمل است.

حسینی افزود:ملاصدرا عنوان داشته،هرگاه دچار گرفتاری و ابهامات فلسفی می شدم، در بارگاه مقدس حضرت معصومه(س)حضور پیدا می کردم و از آیت الله مرعشی نیز نقل شده بعد از 40 شب چله نشینی برای یافتن نشانی از مقبره حضرت زهرا(س) ندا آمد که مجد و عظمت بارگاه مقدس ایشان در حرم حضرت معصومه(س) متجلی است.

امام جمعه ملارد عنوان کرد:شأن و عظمت حضرت معصومه(س)به میزانی است که در سال های گذشته،وقتی شاه عربستان وارد ایران شد و درخواست ملاقات با آیت الله بروجردی را مطرح کرد، این عالم بزرگ شیعیان گفت:پادشاه عربستان وهابی است و در شرایطی که از حضور در حرم حضرت معصومه(س)امتناع می کند، حضور و ملاقات بنده با وی جایز نیست و محلی از اعراب ندارد.

وی افزود:با عنایت به چنین جایگاهی، می طلبد تدابیری اتخاذ شود تا نسل کنونی نسبت به شیوه و سیره زندگی حضرت معصومه(س) شناخت بیشتری پیدا کند.

امام جمعه ملارد با اشاره به ظرفیت های توانمند تشکل های مردمی عنوان کرد:دستگاه های اداری تلاش کنند با ایجاد بستر و زمینه مناسب، شرایط نقش آفرینی تشکل های مردمی را برای ایجاد ایامی شاد و مفرح در دهه کرامت فراهم کنند.

وی افزود:هدف از برگزاری جشن ها و اعیاد،صرفا به اجرای برنامه خلاصه نشود و باید از این فرصت ها برای ارتقای معارف و معرفی الگوهای بی نظیری که اهل بیت(ع)در اختیار ما گذاشته اند،استفاده شود.

حسینی گفت:برگزاری همایشی برای تجلیل از بانوان نخبه از دیگر ضروریاتی است که لزوم اجرای آن در این ایام احساس می شود.

امام جمعه ملارد در خاتمه یادآور شد:جانمایی برگزاری مراسم از دیگر نکات حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد اماکن عمومی این شهرستان همچون پارک بانوان از مکان هایی به شمار می رود که می تواند برای اجرای مناسب طرح ها و برنامه های دهه کرامت همچون جشن ها مورد توجه باشد.