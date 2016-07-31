به گزارش خبرنگار مهر، محسن یارمحمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری «سومین دوره جشنواره مشارکت ملی گردشگری با شعارگردشگری حلال، ظرفیت ایرانی» اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بسیار خوب اصفهان در حوزه گردشگری حلال، از مشارکت جدی بخش خصوصی به ویژه اتحادیه‌های مربوطه و همچنین مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهره برده‌ایم.

وی ادامه داد: از تمام بخش‌های فعال در صنعت گردشگری از اتحادیه‌ها گرفته تا انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان تور اصفهان فراخوان این جشنواره را در پرتال‌های رسمی خود ثبت کرده تا امر اطلاع رسانی به خوبی در این زمینه انجام شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با دعوت از مردم و فعالان بخش گردشگری برای شرکت در این جشنواره گفت: اصفهان ظرفیت‌های بی‌نظیری در زمینه گردشگری حلال دارد و این یک فرصت برای ارائه این ظرفیت‌ها به دوستداران گردشگری است.

وی تصریح کرد: این جشنواره در چهار بخش عکس (مردمی و حرفه‌ای)، فیلم، سفرنامه‌نویسی و ایده با استفاده از عنوان اصلی جشنواره برگزار می‌شود.

یارمحمدیان آخرین مهلت ارسال آثار به سومین دوره جشنواره مشارکت ملی گردشگری با شعار «گردشگری حلال، ظرفیت ایرانی» را ۳۰ مردادماه سال جاری اعلام کرد.