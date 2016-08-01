به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر لوبانف دروازه‌بان ازبکستانی پس از هفته اول مسابقات لیگ برتر از پرسپولیس جدا شد تا به قول برانکو ایوانکوویچ سرخپوشان را دست تنها بگذارد. با جدایی لوبانوف، پرسپولیسی‌ها در صدد هستند تا هر چه زودتر دروازه‌بان مطمئن و با تجربه‌ای را جایگزین وی کنند.

در این میان برانکو قصد دارد یک دروازه بان خارجی که گفته می شود «راتکو دویکویچ» دروازه‌بان پیشین سایپا و تیم ملی بوسنی است را جذب کند اما مسئولان باشگاه برای صرفه جویی در هزینه ها قصد دارند از یک دروازه بان داخلی استفاده کنند. برانکو روز گذشته در نشست خبری خود جذب دویکویچ را تایید یا تکذیب نکرد و صرفا اعلام کرد که از انتشار این اخبار متعجب است.

درحالی که برانکو پیش از این تاکید کرده است هیچ بازیکنی بدون نظر وی جذب نشده است، باید دید این بار هم نظر او اجرا می شود یا این اختلاف نظر به سود مسئولان باشگاه به پایان خواهد رسید یا خیر.

پرسپولیس امروز دوشنبه در هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۲۰:۴۵ به مصاف فولاد اهواز خواهد رفت. این درحالی است که تنها دروازه‌بان ذخیره پرسپولیس ابوالفضل درویش‌وند است که تاکنون تجربه بازی در رده بزرگسالان را نداشته است.