به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تاثیر تحریم ها بر مسائل اقتصادی اظهار داشت: تاثیر تحریم‌ها غیرقابل انکار است اما در هر حال دولت نیز تلاش‌های بسیاری کرده و در کنار ملت به موفقیت های خوبی دست یافته است.

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی کشور ما نیازمند ایجاد انسجام بیشتر بین مسئولان و مردم است و در صورتی که این انسجام تقویت شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.

میرمحمدی با اشاره به مشکلاتی که این روزها بر سر راه صنایع و دیگر سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دارد، بیان کرد: منکر این مشکلات نیستیم اما در طرح مسائل و مشکلات باید واقعیت‌ها نیز مطرح شود و نباید از کنار واقعیت‌ها به راحتی عبور کنیم.

طرح موضوعات اقتصادی همه‌جانبه نگرانه باشد

استاندار یزد ادامه داد: اقتصاد یک علم با فرآیندهای پیچیده است و زمانی که می‌خواهیم مشکلات اقتصادی را مطرح کنیم باید به پیچیدگی‌های آن واقف باشیم.

وی عنوان کرد: باید توجه داشت که اقتصاد ما پیش از این وابستگی شدیدی به نفت داشته و اکنون این وابستگی به شدت کاهش یافته و این امر سبب بسیاری از تغییرات بودجه ای و کاهش بودجه ها و اعتبارات شده و مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.

میرمحمدی تاکید کرد: این مسائل باید در بیان مشکلات مدنظر قرار گیرد و نباید در بیان مشکلات تصورات ذهنی را دخیل کرد بلکه باید واقعیت نگر بود.

استاندار یزد ادامه داد: در دولت تدبیر و امید حضور بخش خصوصی هر روز در تصمیم گیری ها پر رنگ تر می شود و ما نیز به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و فعالیتها علاقه مند هستیم زیرا وقتی از تمام جایگاه ها و دیدگاه ها نمایندگانی در کنار یکدیگر قرار گیرند، تصمیم های دقیق تر، معقول تر و پخته تری گرفته می شود.

موضوعات اقتصادی استان یزد باید اولویت بندی شود

وی عنوان کرد: باید موضوعاتی را در استان پیگیری کنیم که در اولویت باشد و برای رونق اقتصادی به شناسایی آنچه رقابت را سخت کرده و تسهیل شرایط موجود بپردازیم.

میرمحمدی افزود: دولت یازدهم با اقداماتی چون کاهش تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد کار بزرگی را انجام داد که به آسانی ممکن نبود و در کنار آن تحریم ها نیز برداشته شد، وابستگی به اقتصاد نفتی به صورت چشم گیری کاهش یافت که این کارها در نوع خود فوق العاده و تاریخی بوده و در دنیا نیز عزم دولت و ملت ایران را به خوبی نشان داده است.

وی تصریح کرد: عده ای از کنار این اقدامات به راحتی عبور می کنند که البته اطمینان داریم گذر زمان این خدمات را برای همگان روشن خواهد کرد.

در این نشست هر یک از فعالان بخش خصوصی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.