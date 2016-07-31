امدادرسانی به افراد گرفتار در دریاچه ارومیه/اسکان اهالی مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای تعطیل پایان هفته گذشته و ابتدای هفته جاری که هموطنان عموماً در سفرهای تابستانی و گذران اوقات فراغت خود با خانواده هایشان بودند، نجاتگران جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در کنار سایر نیروختی امدادی و انتظامی در این روزها در آماده باش و مشغول امدادرسانی به حادثه و سانحه دیدگان بودند بطوریکه نجات و رها سازی افراد گرفتار در دریاچه ارومیه و نیز اسکان اهالی مطبوعات همدان در پایگاه امدادی خداآفرین بخشی از اقدامات نجاتگران هلال احمر استان در این ایام بوده است.

نجات ۳۶ نفر گرفتار در دریاچه ارومیه توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو در همین خصوص گفت: بیش از ۳۶ نفر از هموطنان که با سه دستگاه خودرو به منظور تفریح و گشت و گذاربه طرف دریاچه ارومیه رفته بودند و در اثر به گل نشستن خودروها از ادامه مسیر بازمانده بودند توسط نجاتگران پایگاه شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو نجات یافتند.

جعفر عبدالهی ادامه داد: برابر گزارش های مردمی تعداد دو دستگاه سواری و یک دستگاه خاور که برای تفریح در سواحل دریاچه ارومیه حضور داشتند به علت عدم اطلاع از وضعیت محل در گل و لجن های دریا گیر کرده بودند که نجاتگران پایگاه شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو که بصورت آماده باش در کنار محور جاده ارومیه بودند، بلافاصله به محض اطلاع به محل اعزام و نسبت به رها سازی همه افراد از گل و لای اقدام کردند.

وی افزود: در این بین دو دستگاه خودرو به همراه نه نفر سرنشین رها سازی و بیست و هفت نفر سرنشینان خاور نیز رها سازی و به پایگاه امداد جاده ای گمیچی جهت اسکان احتمالی انتقال داده شدند و بعلت عدم امکان رها سازی خاور جهت رها سازی آن جرثقیل درخواست شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو با بیان اینکه خوشبختانه همه افراد نجات یافته هیچ گونه صدمه و آسیب ندیده اند، از هموطنان خواست جهت جلوگیری از هرگونه فرو رفتن در گل و لای و گرفتاری از تردد در محدوده دریاچه ارومیه اکیدا خودداری کنند.

اسکان اهالی مطبوعات و رسانه های همدان در پایگاه خداآفرین

در عملیاتی دیگرجمعی از اهالی مطبوعات و رسانه های استان همدان در پایگاه امداد جاده ای خدا آفرین اسکان یافتند که خودرو حامل این خبرنگاران همدانی بعلت نقص فنی از ادامه مسیر بازمانده بود و نجاتگران پایگاه امدادی شهدای ارس جمعیت هلال احمر شهرستان خدا آفرین آنهارا به پایگاه هدایت و در اتاق اسکان این پایگاه، اسکان داده شدند.

امدادرسانی به مصدومان گرفتار در منطقه جنگلی آینالوی ارسباران

نیروهای اورژانس خداآفرین نیز در عملیاتی دیگر جهت امدادرسانی به تصادف در سه راهی آینالو در اثر واژگونی یکدستگاه خودروی سواری، نیروهای امدادی مستقر در پایگاه ارس به محل اعزام و به نیروهای اورژانس ملحق شدند.

در این سانحه پنج نفر اعضای یک خانواده دچار آسیب دیدگی شده بودند که سه نفر از آنان بصورت سرپایی درمان و دو نفرتوسط اورژانس و جمعیت هلال احمر خداآفرین به مرکز درمانی شهرستان خدا آفرین انتقال داده شدند که متاسفانه در این تصادف یک پسر بچه پنج ساله بدلیل تروماو شدت آسیب دیدگی داخلی، جان خود را از دست داد.

امدادرسانی به بیمار دچار عارضه قلبی در جزیره اسلامی اسکو

در یک عملیات امدادی دیگر نیز نجاتگران پایگاه امدادی یادمان شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر اسکو در پی اطلاع از بیماری خانم ۴۰ ساله کرجی که به اتفاق خانواده در دو کیلومتری جزیره اسلامی در حال استراحت و اسکان در چادر بودند، بلافاصله در محل حاضر شدند.

تیم اعزامی پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و اکسیژن تراپی این خانم بیمار را که دچار تنگی نفس و ادم قلبی شده بود، به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال و نامبرده را از خطر نجات دادند.