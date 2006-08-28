اهل بيت(س) وارث كمالات و علم انبياء الهي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور عصر امروز در ديدار اعضاي هيئت امناء بنياد بين المللي غدير، با بيان اينكه واقعه مهم غدير خم متعلق به همه اعصار و زمانها است، تاكيد كرد: نگاه به واقعه غدير با هدف يافتن راههايي براي دستيابي به افق هاي روشن آينده بايد با جديت پيگيري شود.

دكتر احمدي نژاد تجلي غدير در دوره معاصر را حضرت ولي عصر (عج) معرفي و خاطر نشان كرد: اداره جهان نيازمند انسانهاي صالح و كامل است تا عدل و خداپرستي در جهان حاكم شود از اين رو جهت همه تلاشها بايد به سمت فرهنگ انتظار باشد تا بركت موفقيت و پيروزي در پي آن حاصل شود.

رئيس جمهور با ذكر اين نكته كه امروز در انديشه ديدگاه و تمايلات بشري تحولات شگرفي ايجاد شده است اضمحلال ماركسيسم و سقوط ليبراليسم را مصاديقي براي اين نكته برشمرد و با يادآوري پيروزي مقاومت و مردم لبنان بر رژيم صهيونيسيتي به عنوان پيروزي ملتها بر مستكبران تصريح كرد: بشر هر روز به مقطع تصميم گيري نهايي نزديك تر مي شود و تحولات عالم نيز به سرعت در حال روي دادن است.

درابتداي اين ديدار، آيت الله خزعلي رئيس بنياد بين المللي غدير توضيحاتي درباره فعاليت هاي اين بنياد در مناطق مختلف كشور و ديگر كشورها ارائه كرد.