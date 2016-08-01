شاهین نصیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو را می‌توان یکی از پر حاشیه‌ترین دوره های المپیک دانست، اظهار کرد: المپیک ۲۰۱۶ ریو در حالی از روز ۱۵ مرداد ماه رسما آغاز می شود که این دوره از مسابقات زیر سایه سنگین دوپینگ و محرومیت برخی از مدعیان بزرگ و نامدار جهان قرار گرفته است. پس از مثبت شدن دوپینگ «لوچف» روس و همچنین ٢٣ نفر دیگر از شرکت کنندگان در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریکا، نخستین شوک به وزنه برداری جهان وارد شد و این اتفاق در ادامه به تغییر رنگ مدالها منتهی شد.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری آمریکا به موج دوم سونامی دوپینگ اشاره کرد و گفت: در نشست فدراسیون جهانی تصمیم به کاهش سهمیه و بعضاً حذف برخی از کشورها همچون آذربایجان و بلغارستان گرفته شد اما این پایان کار نبود و موج دوم و سوم مثبت شدن دوپینگ وزنه برداران در رقابتهای جهانی، منجر به حذف آنها و تیم کشورشان شد. به عنوان مثال در جایی که همه منتظر قدرت‌نمایی «ایلین ایلیا» ستاره بی چون و چرای جهان از قزاقستان بودند، به یکباره خبر رسید او نیز به دلیل دوپینگ در المپیک ٢٠١٢ لندن مدالش را از دست داده است.

ملی‌پوش پیشین دسته ۸۵ کیلوگرم ایران ادامه داد: ایلیا در فکر اثبات حقانیتش بود که بعد یک هفته خبر دیگری مبنی بر از دست دادن مدال طلای المپیک ٢٠٠٨ پکن او نیز منتشر شد تا این قهرمان افسانه‌ای قزاق‌ها در عرض یک هفته تمام افتخاراتش را از دست رفته ببیند و در نهایت شاهد حذف خود و اعزام تیم بی‌ستاره قزاقستان به المپیک باشد.

نصیری نیا با اشاره به اینکه محرومیت روسها از المپیک، بیش از هر چیز از کیفیت مسابقات خواهد کاست، افزود: با توجه به محرومیت قدرت‌های وزنه‌برداری جهان از جمله بلغارستان و روسیه، عدم حضور آذربایجان و همچنین افت شدید تیمهایی همچون ترکیه، لهستان، رومانی، بلاروس و یونان که سالهاست از گردونه کشورهای قدرتمند دور شده‌اند، می‌توان شانس تیم ایران برای کسب مدالهای بیشتر را دوچندان خواند.

وی با اشاره به وضعیت تیم ایران برای مدال آوری در المپیک ریو، گفت: تیم چین به عنوان شانس اول قهرمانی در پنج وزن اول شرکت‌کننده دارد اما از لحاظ مدالی بجز دسته ٨٥ کیلو با وزنه برداران ایران تقابل نخواهد داشت. ما در دسته ٨٥ کیلو کیانوش رستمی را داریم که تنها رقیب اصلی او از چین خواهد و دیگر رقبای او شانس چندانی برای تقابل با کیانوش را ندارند. در دسته ٩٤ کیلو نیز وزنه‌بردارانی از بلاروس، اوکراین و لیتوانی حضور دارند که البته شانس سهراب مرادی ملی پوش کشورمان در این دسته با توجه به رکوردهای خوب او در تمرینات بسیار بالاست. البته در این وزن هاشمی نیز رقابت سختی با دیگر وزنه برداران خواهد داشت.

قهرمان پیشین وزنه برداری جهان در خصوص سنگین وزن نیز ادامه داد: در دسته ١٠٥ کیلو محمدرضا براری با توجه به حذف «ایلیا» از قزاقستان و «بژانی» از روسیه رقابت سختی پیش رو خواهد داشت. در فوق سنگین نیز با توجه به حذف دو مدعی بزرگ از روسیه و غیبت دیگر مدعی این وزن یعنی بهادر مولایی به دلیل حذف از تیم المپیکی ایران و سپس حادثه دلخراش تصادف، رقابت اصلی برای تصاحب طلا بین بهداد سلیمی با قهرمان جهان از گرجستان است. هر چند که بهداد نیز تازه از بند مصدومیت رها شده و مصاف سختی با رقیب گرجی خواهد داشت. در این دسته مدعیانی از استونی، ارمنستان، آلمان و مصر هم برای کسب برنز رقابت خواهند کرد.

نصیری نیا در پایان خاطر نشان کرد: امید زیادی به موفقیت بهداد سلیمی در المپیک می‌رود که همه‌چیز به آخرین وضعیت جسمانی او بستگی دارد. البته بی اغراق باید گفت کمتر کسی با توجه به آسیب دیدگی بهداد پیش بینی می‌کرد او بتواند خود را به المپیک برساند که این موضوع نقطه قوت بهداد خواهد بود.