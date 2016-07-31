رسانه ها در اجلاس جاده ابریشم همراه شهرداری قزوین باشند

به گزارش خبرنگار مهر،مسعود نصرتی ظهر یکشنبه در حرکتی ابتکاری حدود یک ماه مانده به اجلاس بین المللی جاده ابریشم که شهریور ماه در قزوین برگزار خواهد شد برای استفاده از ایده ها و دیدگاههای اصحاب رسانه در نشستی با خبرنگاران از آنها برای بهره برداری بیشتر از این فرصت در معرفی استان قزوین درخواست همکاری کرد.

نصرتی دراین نشست که با استقبال خوب خبرنگاران خبرگزاری ها، هفته نامه های محلی و روزنامه های سراسری روبرو شد اظهار داشت: این اجلاس پس از سه سال تلاش مستمر و استفاده از ظرفیت های استان در ابعاد مختلف کلید خورده و می تواند در معرفی شهر قزوین بسیار موثر باشد.

وی اضافه کرد: رسانه ها نقش مهمی در اطلاع رسانی و بیان دستاوردهای این اجلاش بین المللی دارند لذا باور داریم اگر در کار مشارکت بیشتری داشته باشند می توانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم.

شهردار قزوین تصریح کرد: برای این که هزینه زیادی بر استان و شهرداری تحمیل نود همه کارها با تعیین حامی مالی برگزار خواهد شد که در این راستا ۵۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که تاکنون هشت شرکت انتخاب شده اند تا کارها بهذ آنها واگذار شود.

وی اضافه کرد: اجلاس جاده ابریشم با محورهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل برگزار می شود و برنامه های متنوعی برای این ایام پیش بینی شده است.

نصرتی بیان کرد: پس از اطلاع از حضور ۴۰ سفیر مقیم تهران برای بازدید از سعدالسلطنه در آستانه اجلاس هماهنگی لازم را با وزارت خارجه انجام دادیم تا این سفر همزمان با اجلاس باشد تا استفاده مناسبی از این حضور داشته باشیم.

شهردار قزوین اضافه کرد:همچنین در کشور هند شش دهکده طبیعی وجود دارد که باشباهت دهکده طبیعت بوستان باراجین مقرر شده تا تفاهم نامه ای با این کشور امضا شود تا از این ظرفیت نیز برای توسعه همکاری استفاده شود.

ایده های برتر رسانه ای تجلیل می شود

وی گفت: از ایده ها و طرح های پیشنهادی برای نتیجه بخش بودن اجلاس که از سوی رسانه ها مطرح شود جوایز ارزنده ای اهدا می کنیم و باور داریم که همراهی رسانه ها می تواند به دست اندرکاران کمک کند.

نصرتی اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه و پنل های تخصصی از دیگر برنامه های این اجلاس است و امیدواریم با بسترسازی انجام شده و دعوت از میهمانان خارجی و بین المللی زمینه ایجاد هتل برای اقامت گردشگران بیش از گذشته فراهم شود.

وی اضافه کرد: این اجلاس بهترین فرصت برای حضور و جذب گردشگران داخلی و خارجی است و اگر تعدادزیادی میهمان وارد شهر شود به طور حتم برای سرمایه گذاران انگیزه لازم را برای احداث هتل متناسب با تقاضا ایجاد خواهد کرد.

هتل شهرداری قزوین تکمیل می شود

نصرتی از دستاوردهای پیش از اجلاس هم سخن گفت و اظهارداشت: احداث هتل برای شهر قزوین بسیار ضروری ومهم است و خوشبختانه قبل از اجلاس با هماهنگی و توافق انجام شده سرمایه گذاری هتل ملل با کمک شهرداری و میراث فرهنگی شتاب زیادی به پروژه خود داده تا این هتل در زمان کوتاهتری راه اندازی شود.

وی گفت: همچنین در توافق اخیر با شرکت کره ای برای خرید ۱۲۳ دستگاه اتوبوس موافقت شده تا هتل شهرداری قزوین در پی این خرید بسرعت تکمیل شود که این کار نیز برای شهر قزوین دستاورد خوبی است.

شهردار قزوین بیان کرد: همچنین مجوز احداث ۴۰ اتاق دیگر در یکی از هتل های شهری صادر شده به شرط آن که این مرکز اقامتی قبل ازاجلاس آماده شود وبتوانیم این ظرفیت را نیز به وضع موجود اضافه کنیم وپذیرای تعدادبیشتری از گردشگران و میهمانان خارجی و ایرانی باشیم.

اختیارات مناطق آزاد در اجلاس گرفته می شود

نصرتی اظهارداشت: در این اجلاس تمام اختیارات مناطق آزاد را خواهیم داشت و می توانیم ضمن عقد قرارداد از ظرفیت و تشویق های این مناطق استفاده کنیم.

وی بیان کرد: برگزاری جشنهای مردمی و مشارکت دادن عموم مردم از دیگر رویکردهای شهرداری در برگزاری اجلاس است.