به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزیر دفاع عراق در سخنانی از فرار سرکردگان گروه تروریستی داعش از شمال این کشور و فرار به سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی اظهار داشت: سرکردگان داعش در شمال عراق دارایی های خود را می فروشند و همزمان با نزدیک تر شدن نیروهای امنیتی عراق به مناطق تحت کنترل آن ها، از این مناطق فرار می کنند.

وی در همین راستا تصریح کرد: شمار زیادی از سرکردگان داعش با فروش دارایی هایشان در موصل، به همراه خانواده خود از این شهر فرار کرده و به سمت سوریه می روند.

در همین راستا در ادامه پیشروی های نیروهای عراقی به سمت جزیره الخالدیه در الانبار، عناصر تروریستی داعش از این نقطه فرار و عقب نشینی کردند.

همچنین نیروهای مردمی عراق نیز مناطق البوبالی، البو عبید و الملاحمه را در جریان عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه در الرمادی واقع در استان الانبار، محاصره کردند.