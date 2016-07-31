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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

«خالد العبیدی» اعلام کرد؛

هراس تروریست ها/ سرکردگان داعش از موصل به سوریه فرار می‌کنند

هراس تروریست ها/ سرکردگان داعش از موصل به سوریه فرار می‌کنند

وزیر دفاع عراق در سخنانی اعلام کرد که همزمان با پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی عراق به سمت مناطق تحت کنترل داعش، سرکردگان این گروه تروریستی از موصل به سوی سوریه فرار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزیر دفاع عراق در سخنانی از فرار سرکردگان گروه تروریستی داعش از شمال این کشور و فرار به سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی اظهار داشت: سرکردگان داعش در شمال عراق دارایی های خود را می فروشند و همزمان با نزدیک تر شدن نیروهای امنیتی عراق به مناطق تحت کنترل آن ها، از این مناطق فرار می کنند.

وی در همین راستا تصریح کرد: شمار زیادی از سرکردگان داعش با فروش دارایی هایشان در موصل، به همراه خانواده خود از این شهر فرار کرده و به سمت سوریه می روند.

در همین راستا در ادامه پیشروی های نیروهای عراقی به سمت جزیره الخالدیه در الانبار، عناصر تروریستی داعش از این نقطه فرار و عقب نشینی کردند.

همچنین نیروهای مردمی عراق نیز مناطق البوبالی، البو عبید و الملاحمه را در جریان عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه در الرمادی واقع در استان الانبار، محاصره کردند.

کد مطلب 3728245

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