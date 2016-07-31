به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون ۳۰ فقره آتشسوزی در مراتع و جنگلهای شهرستان نهاوند رخداده است.
وی علت اصلی این آتشسوزیها را غفلت مسافران، گردشگران عنوان کرد و گفت: براثر این آتشسوزیها ۴۰ هکتار از مراتع و جنگلهای نهاوند در آتش سوخت.
ده پهلوان به نقش مردم در اطفای حریق مراتع اطراف سراب گیان اشاره کرد و گفت: شهرگیان دارای ۱۵۰۰ هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت و مراتع است که از این میزان ۴۵۰ هکتار دست کاشت و مابقی شامل جنگل طبیعی و مرتع است.
ده پهلوان گفت: در آتش سوزی هفته گذشته جنگل گیان حدود ۲۱ هکتار جنگل در آتش سوخت و ۶۰۰ میلیون ریال خسارت به بار آمد.
وی گفت: در بسیاری از حریقهایی که در امسال و سال گذشته رخداده با کمک و تلاش نیروهای یگان حفاظت، آتشنشانی، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی در کمترین زمان ممکن اطفا حریق انجام شده است.
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