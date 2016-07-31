گسترش فولاد به مرور بهتر می شود/ اعتراضی به افشای قراردادها ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خداکرم عصر یک شنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی دو تیم ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس هتل شهریار تبریز گفت: فردا بازی سختی برابر تیم ماشین سازی داریم که هفته گذشته در اهواز موفق شد پیروز شود.

وی سپس با بیان اینکه امیدوارم فردا رقابت خوبی را از دو تیم شاهد باشیم، ابراز داشت: فردا تیمی که باتکتیک تر باشد و برنامه های خود را درست اجرا کند پیروز خواهد شد.

خداکرم سپس به تساوی هفته گذشته تیمش برابر پیکان در خانه اشاره کرد و گفت: در اردوی ترکیه به نتایج و اهداف مدنظر رسیدیم ولی در بازی هفته اول خوب نبودیم. با این حال به مرور زمان تیم گسترش فولاد هماهنگ تر می شود.

وی در خصوص حضور ماشین سازی و رسول خطیبی در لیگ برتر گفت: حضور تیم ماشین سازی با رسول خطیبی می تواند جوانان تبریزی را به فوتبال امیدوار کند.

مربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز سپس با تاکید بر اینکه حضور سه تیم تبریزی در لیگ باعث ترغیب بیشتر مردم و جواننا به فوتبال می شود، ادامه داد: تبریز ظرفیت های زیادی در بحث فوتبال و هواداران دارد.

خداکرم در خصوص افشای قراردادها و کادر فنی تیم های لیگ برتری نیز گفت: اعتراضی به افشای قراردادها ندارم و باید طبق قانون عمل کرد و اصولا من حساسیتی در این خصوص ندارم.