به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی سید منصور برقعی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی کمیته امداد را از جمله نهادهای مهم و برخاسته از متن انقلاب دانست و تصریح کرد: کمیته امداد نیز به تبعیت از مقام معظم رهبری با تمام توان آماده حمایت از دولت تدبیر و امید در تمامی زمینه‌ها از جمله ایجاد اشتغال پایدار در استان‌ها است.

وی حفظ استقلال کاری کمیته امداد را مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: در حال حاضر ۲۰ درصد از اشتغال کشور در زمینه‌های مختلف از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد می‌گردد.

وی به ظرفیت‌های کاری خراسان جنوبی به عنوان استانی محروم و کمتر توسعه یافته اشاره کرد و ادامه داد: در عین حال این استان دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف است که می‌تواند مورد توجه مسئولین امر در حوزه کمیته امداد قرار گیرد.

وی فرهنگ را شاخصه بارز مردم این استان دانست و تصریح کرد: در حوزه صنعت فرش، صنایع خرد و مشاغل خانگی این استان دارای ظرفیت‌های خوبی است که می‌تواند در زمینه ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

توانمندسازی مددجویان باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهارکرد: ایجاد اشتغال از طریق ارائه تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان یکی از مهمترین سرفصل‌های کاری در این نهاد مهم و انقلابی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سید علی اکبر پرویزی، با بیان اینکه تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد باید هر روز نسبت به روز قبل کمتر شود، افزود: توانمندسازی این عزیزان باید به عنوان یک اصل بسیار مهم و اساسی مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران امر در این حوزه قرار گیرد.

وی خدمت به مردم را بالاترینشان مسئولین دانست و تصریح کرد: هر یک از مسئولین اگر در حوزه کاری مرتبط به وظایف و رسالت‌های ذاتی خود عمل کنند و در مسیر خدمت به مردم از تمام توان کاری و اداری خود استفاده نمایند قطعاً بسیاری از مشکلات در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد.

وی از کمیته امداد به عنوان یکی از سازمان‌هایی که بیشترین ارتباط را با مردم و بدنه جامعه دارد نام برد و ادامه داد: سلامت مالی و اخلاقی جزو مسائل مهمی است که در این نهاد مهم و انقلابی باید بطور جد مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صداقت در رفتار و کردار مدیران بسیار مهم است، گفت: مردم رفتارها و گفتارهای ما را با دقت و ظرافت مورد توجه قرار می‌دهند و در صورت مغایرت رفتار با گفتارمان طور دیگری با مسئولین رفتار خواهند کرد.

وی لزوم پاسخگویی به موقع به مراجعین و مددجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورتیکه درخواست مراجعین با مقدورات اداری همخوانی نداشته و یا مغایر قوانین و مقررات باشد باید در اسرع وقت و با رعایت حرمت وعزت مردم پاسخ لازم ارائه شود.

مقام عالی دولت در استان، حفظ کرامت و بزرگی مردم در نهاد کمیته امداد را مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: با کسانی که به کمیته امداد مراجعه می‌کنند باید در نهایت ادب و متانت رفتار شده و از بروز رفتارهایی که ممکن است جنبه تحقیر داشته باشد به شدت پرهیز شود.

پرویزی، بروز چنین رفتارهایی را موجب بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین و نظام دانست و تصریح کرد: آنچه که موجب نابودی سازمان‌ها شده و از درون نظام را دچار چالش می‌کند بی اعتمادی عمومی مردم به مسئولان و کارگزاران نظام در تمامی رده‌ها و بخش‌ها است.

وی توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را از جمله اولویت‌های کاری دولت در استان دانست و تصرح کرد: کمیته امدادامام خمینی (ره) به عنوان یکی از دستگاه‌های معین در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.