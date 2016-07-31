لزوم رفع مشکلات تنها بیمارستان شادگان/دستگاههای مرتبط همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، به اهمیت برطرف کردن مشکلات بیمارستان شهد معرفی زاده اشاره کرد و افزود: با اتخاذ تمهیدات لازم مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده این شهرستان باید برطرف شود.

وی در این جلسه به اهمیت برطرف کردن مشکلات این بیمارستان اشاره کرد و ادامه داد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان باید نسبت به بهسازی و محوطه سازی بیمارستان و ایجاد فضای سبز مناسب و همچنین برطرف کردن معضل قطعی مکرر برق بیمارستان به صورت کارشناسی اقدام کند.

فرماندار شادگان اظهار کرد: همه دستگاههای مرتبط باید در راستای تضمین سلامت جامعه از طریق فرهنگ سازی صحیح فعالیت داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه باید روند اتلاف سگ‌های ولگرد در سطح شهرستان سریع‌تر انجام شود، اضافه کرد: ستاد اتلاف حیوانات ناقل بیماری در شهرستان نیز باید از سوی شهرداری های تابعه فعال و عملیاتی شود.

فرج اللهی در ادامه، بر رفع معضل شبکه فاضلاب شهرشادگان تاکید کرد و افزود: رفع معضل فاضلاب شهری باید در دستور کار اداره آبفا شهر شادگان قرار گیرد.

به گزارش مهر، اتمام کردن طرح کدگذاری سه چرخه های حامل مخازن آب شرب و فعال کردن خودروی حمل گوشت کشتارگاه و... از جمله مصوبات جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بود.